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22 Mayıs 2018 09:39

MESKİ’nin Mayıs ayı olağan genel kurulu gerçekleştirildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (MESKİ) Mayıs ayı olağan genel kurulu birinci birleşimi gerçekleştirildi.

MESKİ’nin Mayıs ayı olağan genel kurulu gerçekleştirildi

22 Mayıs 2018 09:39


Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz başkanlığında, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi’nde yapılan birleşimde, 2017 Mali Yılı Faaliyet Raporu ve gündem maddeleri arasında yer alan denetçi raporu oy birliği ile kabul edildi. Kadro derece değişiklik cetvelleri ile ilgili teklif, 2017 Mali yılı kesin hesap cetvelleri, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı’na ek ödenek verilmesi ile ilgili maddeler ise plan ve bütçe komisyonuna havale edildi.


Gündemin son maddesi olan dilek ve temenniler bölümünde konuşan MESKİ Genel Müdürü Baha Günhan Güngördü, üyelere MESKİ tarafından yapılan faaliyetler ve altyapı yatırımları hakkında bilgi verdi. Komisyona havale edilen konuların görüşülüp karara bağlanması için 25 Mayıs 2018 tarihinde yeniden toplanmak üzere oturuma son verildi.




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