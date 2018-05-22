Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz başkanlığında, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi’nde yapılan birleşimde, 2017 Mali Yılı Faaliyet Raporu ve gündem maddeleri arasında yer alan denetçi raporu oy birliği ile kabul edildi. Kadro derece değişiklik cetvelleri ile ilgili teklif, 2017 Mali yılı kesin hesap cetvelleri, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı’na ek ödenek verilmesi ile ilgili maddeler ise plan ve bütçe komisyonuna havale edildi.

Gündemin son maddesi olan dilek ve temenniler bölümünde konuşan MESKİ Genel Müdürü Baha Günhan Güngördü, üyelere MESKİ tarafından yapılan faaliyetler ve altyapı yatırımları hakkında bilgi verdi. Komisyona havale edilen konuların görüşülüp karara bağlanması için 25 Mayıs 2018 tarihinde yeniden toplanmak üzere oturuma son verildi.