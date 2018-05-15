MESKİ’den yapılan açıklamaya göre, Makina İkmal ve Tesisleri Dairesi Başkanlığı Araç ve İş Makinesi Bakım Onarım Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmete sunulan mobil bakım ve onarım aracı ile özellikle arazilerde çalışan iş makinalarının ve araçlarının bakım onarım faaliyetleri zamanında ve yerinde gerçekleştiriliyor.

"MESKİ’ye ait araç ve iş makinalarının çalıştığı noktalarda bakım ve onarımları yapılıyor"

Mobil bakım ve onarım araçları sayesinde Mersin’in neresinde olursa olsun MESKİ’ye ait arıza yapan seyyar jeneratör, kompresör, yağlama pompaları, vinç sistemi ve kaynak makinesi ekipmanlarının yanı sıra her türlü bakım onarım faaliyetlerini gerçekleştirebilecek set ve alet malzemeleriyle donatılmış son teknoloji ürünlerinin bulundukları noktada tamir ya da bakım ihtiyaçları karşılanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, mobil bakım onarım aracı sayesinde maddi ve zaman tasarrufu sağlandığını belirterek, "Öncelikle zaman maliyetini minimalize ettik. Bilindiği gibi 6360 sayılı kanunla birlikte büyüyen hizmet alanlarımızda en verimli şekilde sonuçlar alabilmek için zaman en değerli varlıklarımızdan biri. Bizde bu konuda yerinde bakım onarım ve tamir işlemlerini gerçekleştirerek iş gücü kaybını minimum seviyeye indirirken, arızalanan ya da bakım zamanı gelen araç ve iş makinasının merkez atölyeye getirilip geri gitmesi sırasındaki zaman kaybının önüne geçiyoruz" dedi.

Göreve geldikten sonra iş makinası araç yaş ortalamasını düşürdüklerini, sürekli yeni teknolojiyi takip ederek ihtiyaçları belirleyip, yeni teknolojik donanımlı araç ve iş makinaları almaya devam ettiklerini vurgulayan Kocamaz, "Mobil bakım ve onarım aracı da su ve kanalizasyon hizmetlerinde yüksek standartlarda hizmet sunan, sürekli gelişen, etkin ve alanında güven duyulan su idaresi olma yolunda ihtiyaç duyduğumuz sürati ve etkinliği kazanmamızı desteklemektedir. Ayrıca ilerleyen günlerde bakım ve onarım araçlarının sayısını artıracağız. Halkımız en iyi hizmeti görmeye devam edecektir" diye konuştu.