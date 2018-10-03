MESKİ'nin Tarsus'taki içmesuyu çalışmaları sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü'nün, Tarsus ilçesindeki İnköy içmesuyu gurubundaki çalışmalarını tamamladığı bildirildi.

MESKİ'den yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın öncülüğünde mahallelerin içmesuyu sorunlarını çözmek için yoğun mesai harcandığı, bu kapsamda kesintisiz ve güvenilir içmesuyu temininde önemli altyapı çalışmalarına imza atıldığı kaydedildi.

Bu kapsamda, ekonomik ömrünü tamamlayan Tarsus ilçesi İnköy gurubu (İnköy, Boğazpınar, Olukkoyağı) mahallelerinin içmesuyu isale hattında yenileme çalışması başlatıldığı ifade edilen açıklamada, sorunun giderilmesi için muhtelif çaplarda 3 bin 620 metre içmesuyu isale hattı döşendiği, hattın bin 500 metresi kayalara sabitlendiği ve 3 adet kaptaj ile 2 adet maslak yapıldiği bildirildi. İçmesuyu çalışmalarının tamamlanması ile birlikte İnköy gurubunun içmesuyu sorununun çözüldüğü ifade edildi.