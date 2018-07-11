MESKİ’den yapılan açıklamaya göre, eskiyen terfi hatlarında meydana gelen arızadan dolayı zaman zaman su sıkıntısı yaşanan Kaklıtaşı-Belen Grubu mahallelerindeki içme suyu sorunu gidermek için başlatılan çalışmalar kapsamında, su iletimini sağlayan ana isale hattının yaklaşık 3 bin 460 metrelik bölümü yenilendi. Ayrıca Tepetaşpınar Mahallesi’ne yeni bir içme suyu terfi merkezi yapımı ve bin 212 metre ilave içme suyu terfi hattı döşemesi gerçekleştirildi. Kaklıtaşı-Belen içme suyu grubunun ana isale hattının sorunlu olan kısmının tamamı ve Tepetaşpınar Mahallesi’nin terfi ile ilave terfi çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte grup mahallelerinin içme suyu sorunları sona erdi.

Mahallelerinde yapılan çalışmalarla ilgili memnuniyetini dile getiren vatandaşlar, içme suyu çalışmalarından dolayı MESKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür ettiler.

‘7 mahalleyi kesintisiz ve düzenli içme suyuna kavuşturduk.’

Çalışmaları değerlendiren Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sağlama konusunda büyük çaba sarf ettiklerini belirtti. Kocamaz, “MESKİ tarafından gerçekleştirilen içme suyu çalışması ile birlikte yeni bir dalgıç pompa ve hatlardaki sorunlu bölümleri yenileyerek kesintisiz içme suyu iletimini sağladık. MESKİ tarafından hazırlanan plan ve programlar içerisinde içme suyu tüm ilçelerde olduğu gibi Tarsus ilçemizin Kaklıtaşı-Belen Grubu mahallelerinde yürüttüğümüz çalışmalarımızı tamamlayarak, içme suyu sorununu tamamen ortadan kaldırdık. İçme suyu konusunda vatandaşlarımızın memnuniyeti için tüm il genelinde yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz” dedi.