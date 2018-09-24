MESKİ'nin 'Türkiye Mükemmellik Ödülü' çalışmaları sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, MESKİ Genel Müdürlüğü'ne yönelik 'Türkiye Mükemmellik Ödülü' saha ziyaretleri öncesinde Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen denetçilerle bir araya geldi.

2017 yılında 'EFQM Mükemmellikte 5 Yıldız Yetkinlik Belgesi' alarak kalite yolculuğunda önemli bir adım atan MESKİ, 'Türkiye Mükemmellik Ödülü' için geçtiğimiz şubat ayında başvuru yaptı. MESKİ'nin başvurusu üzerine Mersin'e gelen KALDER yetkilileri, 3 gün boyunca saha ziyaretleri gerçekleştirecek ve MESKİ'nin hizmetlerini değerlendirecek.

“Bizim amacımız geleneksel kalıpların dışında bir sistem oturtmak”

Saha ziyareti öncesi yetkililerle bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulunan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, yerel yönetimlerin kalite yolculuğu konusunda diğer kurumlara oranla işinin daha zor olduğu belirterek, "Bizim işimiz diğer kurumlardan çok daha zor. Bir fabrikada kalite sistemini oturtmak kolay ama bizim gibi yerel yönetimlerde kalite yolculuğuna girmeye cesaret etmek gerçekten herkesin yapabileceği bir iş değil. Ancak biz Tarsus'ta başlattığımız ve Tarsus ölçeğinde Türkiye'deki en büyük ödülü aldığımız tecrübelerle, buraya gelir gelmez gözü kapalı bir şekilde kalite yolculuğuna başlayacağımızı söyledik. Bugün geldiğimiz noktada 4 buçuk yıl içerisinde çok büyük mesafe kat edildi. Bizim derdimiz ödül almak değil, marifet iltifata tabidir. Ama bizim için daha önemlisi burada bir hafıza oluşturmak. Geleneksel kalıpların dışında bir sistem oturtmak ve kurumsal hafızayı oluşturmak. Bütün çabamız bizimle başlayan sistem, gelen yöneticilere bağlı olarak değil de kurumun kendisine bağlı olarak yürütülsün” dedi.

“Çalışmalarımızı her zaman bilimsel olarak yapıyoruz”

Saha ziyaretlerinin verimli ve etkili geçmesi temennisinde bulunan Kocamaz, “Arkadaşlarımız için bu değerlendirmenin öncekilere göre çok daha kolay geçeceğini ümit ediyorum. İnşallah başarılı bir değerlendirme gerçekleşir ve MESKİ'de Büyükşehir Belediyesi de Türkiye'de bir ilki gerçekleştirirler. Bu kadar geniş bir alan ve her ilçede verilen hizmetler, vatandaşlar tarafından her geçen gün biraz daha olumlu değerlendiriliyor. Burada değerlendirici halk. Eğer siz yaptığınız hizmetlerle halkın memnuniyetini arttıramıyorsanız, onun problemlerine en kestirme yoldan, en kalıcı çözümleri üretemiyorsanız, kurumun kaynaklarını en iyi şekilde kullanamıyorsanız,

yaptığınız hizmetleri herkese gönül rahatlığı ile kullandıramıyorsanız, orada bir problem var demektir. Biz çalışmalarımızı her zaman bilimsel olarak yapıyoruz. Halkın beklentilerini tespit ettik. Hangi hizmetlerimizden memnunlar, hangilerinden değiller, bunları tespit ettik. Şikâyetlerini not aldık. Kentin problemlerini öncelik sırasına koyarak çözmeye çalıştık” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldikleri andan itibaren vatandaşlara kaliteli hizmet verebilmek adına birçok çalışma yaptıklarını ve bu doğrultuda vatandaşların sorunlarını tespit etmek için Mersin Araştırma Merkezi'ni kurduklarını ifade eden Başkan Kocamaz, “Bu merkez ayrı bir yerde. Yaklaşık 45 civarında çalışanı var ve bu çalışanlar her eve giderek sıkıntıları tespit ediyorlar. Biz bu tespitleri yaparken o evde ihtiyaç sahibi insanlar, yaşlı, hasta insan varsa hepsine yönelik ayrı hizmet vermeye çalışıyoruz. Biz bu kenti özellikle engelsiz hale getirmek için uğraşıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada Mersin'i engelsiz yapma yolunda çok büyük adımlar atıldı. UNESCO'dan, Birleşmiş Milletlerden ödül aldık. Tabi biz şovu sevmiyoruz ama inceden inceye Mersin'i bir yerlere getirme gayreti içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.