MESKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı Halil Kabak ve kurum yetkililerinin eşliğinde Kızkalesi Atıksu Arıtma Tesisini gezen ASKİ Plan Projesi Dairesi Başkanlığından Şube Müdürü Osman Gökyar, çevre mühendisleri Alkan Sönmez, Pınar Mecnun, Seçil Kabak, İnşaat Mühendisi Ömür Koç, Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığından Makine Mühendisi Halit Ete, tesisin işleyişi ve atıksu kalitesi hakkında ayrıntılı bilgi aldılar. ASKİ yetkilileri ayrıca MESKİ’nin Kızkalesi Atıksu Arıtma Tesisinin atıksu değerlerinin uzaktan kontrol edildiği SCADA Kontrol Merkezini de incelediler. ASKİ yetkilileri, ziyaretin tecrübe ve bilgi paylaşımı açısından oldukça verimli geçtiğini dile getirdiler.

ASKİ Plan Projesi Dairesi Başkanlığından Şube Müdürü Osman Gökyar, tesisi çok beğendiğini ifade ederek, “Biz de Adana ASKİ olarak Karataş ilçemizde MBR prosesli Atıksu Arıtma Tesisi için proje ihalesine çıktık. Kızkalesi’nde olduğu gibi deniz kenarında ve alanımızın da kısıtlı olması nedeniyle membran sistemli bir Atıksu Arıtma Tesisi yapmayı düşünmekteyiz. Bu nedenle bilgi ve tecrübelerini paylaşmak üzere MESKİ’nin membran sistemine sahip Kızkalesi Atıksu Arıtma Tesisini yerinde inceleme fırsatı bulduk. Çok güzel bir tesis olmuş. Koku yok, çıkış suyu olarak deşarj standartlarının çok üzerinde sulama suyu seviyesinde berrak bir çıkış suyu var. Direk denize verilebilecek şekilde kaliteli bir tesis yapılmış. Karataş ilçesinde aynı sistemle arıtma tesisi yapmayı planlamaktayız. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ve MESKİ yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Türkiye için çok önemli tesislerden bir tanesi kurulmuş. Teknik heyetimizle birlikte tesisleri gezdik ve gerçekten çok etkilendik" dedi.

Tesisle ilgili bilgi veren MESKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı Halil Kabak, Kızkalesi beldesinde 2014 yılı öncesinde aktif çamur prosesine göre inşa edilen tesisin kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle, özellikle yaz sezonunda çok sayıda şikayet aldıklarını hatırlattı. Bunun üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın talimatları doğrultusunda, Türkiye’ye ve dünyaya mal olmuş turizm beldesinde bu sorunun çözümü için hemen harekete geçildiğini aktaran Kabak, "Öncelikle proje ihalesi yapılarak inşaat

maliyetlerini azaltmak üzere mevcut arıtmanın bazı ünitelerinin de kullanılmasına olanak verecek şekilde projelendirme yapılarak MBR prosesinin seçilmesine karar verilmiştir. Mevcut atıksu arıtma tesisi alanının kısıtlı olması, alternatif arıtma alanın olmaması, deşarj problemi ve Kızkalesi’nin gün geçtikçe gelişen turizm potansiyelinden dolayı burada MBR prosesi seçilmiştir. Seçilen MBR prosesine göre inşa edilen tesisin kapasitesi 1000 m3/gün den 7800 m3/güne çıkartılarak kapasite yaklaşık 8 kat arttırılmıştır. Elde edilen çıkış suyu kalitesi de deşarj limitlerinin çok üzerinde olup, neredeyse içmesuyu kalitesi seviyesindedir. İnşa edilen bu tesis sayesinde çevre ve insan sağlığını esas alarak insanlarımızın güvenle denize girebilmelerinin teminatını sağlamış bulunmaktayız. Yapılan atıksu arıtma tesisleri ile Mersin sahillerini temizleyerek ’Mavi Bayraklı’ plajlarımızın sayısını arttırma hedefimiz kapsamında, Mersin’in her noktasında denize girilebilecek ve mavi bayraklı olacak şekilde çalışmalarımız devam etmektedir" diye konuştu.