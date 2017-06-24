Meskispor yeni sezona iddialı hazırlanıyor

Geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Lig’den Süper Amatör’e düşerek hayal kırklığı yaşayan ve sezona daha düşük bütçeli bir planlama ile giren Meskispor, toplu transfer sözleşmesi imza töreni gerçekleştirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Meskispor Kulüp Başkanı Devran Kutlugün’ün taş binadaki makamında gerçekleştirilen törende imzalar atıldı, eller sıkışıldı. İmza törenine Asbaşkan Akgün Lülü ve teknik heyet de katıldı. Toplu transfer sözleşmesinde Mut İdman Yurdu’nda geçtiğimiz sezon başarılı bir performans sergileyen Hüseyin Taş, Fırat Bektaş, Veysel Okur ve Kamil Can Akparlak ile anlaşma sağlandı. Öte yandan mavi beyazlılar Silifke’nin tecrübeli golcüsü Mehmet Şıralı’yı ve Anıl Güler’i de kadrosuna katarken, Toroslar Belediyespor’da forvet olarak görev yapan Yunus Özbek’i, Ceyhanspor’da sol tarafta görev yapan Malik Sercan Gök ve bu sezon Süper Amatör’de gol kralı olan Yolspor’un forveti Alper Taş’ı kadrosuna aldı. Meskispor, yaptığı dış transferlerde Zara Belediyespor’un başarılı oyuncusu Emirhan Lüle ile Kozlu Belediyespor’dan Tanju Albayrak’ı da takımın bünyesine dahil etti.

Ayrıca iç transferde Selim Belci, Yunus Emre Kocahan, Tuğra Tölmük, Mustafa Kısa, Emrah İnanç, Ata Genç, Tekin Atsız ve Elçin Çelikkaya ile sözleşme yenilendi.

İmza töreninde konuşan Devran Kutlugün, iyi bir takım kurduklarını, fakat hedeflerinin iyi bir takımdan da öte, karakterli ve disiplini olan bir takım oluşturmak olduğunu ifade ederek, “Benim çok inandığım bir söz vardır. ‘Niyet hayır, akıbet hayır.’ Niyetimiz hayır olacak ve inşallah akıbetimiz de hayır olacak. Biz sizlerin taleplerini kırmadık, sizlerin isteklerine ‘Evet’ dedik. Bizim sizden istediğimiz iş ahlakı olan, iş disiplini olan, karakteri düzgün olan bir kolej takımı havasında işin keyfini de çıkararak ve hedefe ulaşmakta bir sorun oluşturmayacak bir çalışma sistemi içerisinde bu sene beraber olmak” dedi.

Birlikte hedefe koşmaktan keyif alan bir yapı oluşturacaklarını vurgulayan Kutlugün, “Biz bir senelik bir takım kurmuyoruz. Bu takım aynı zamanda seneye de geniş çaplı bir takım olacak. Birlikte olmaktan, birlikte bir hedefe koşmaktan keyif alan bir yapıyı oluşturacağız. Herkesin gıpta ettiği, herkesin saygı duyduğu bir takım olma yolunda imaj operasyonunu da beraber yürüteceğiz. Biz gerek hocalarınız, gerek yönetim olarak sizlere güveniyoruz. Bu güvenle yola çıkıyoruz. O güveni boşa çıkarmamak adına da bir çalışma sistematiği oluşturacağız. Sizden beklediğimiz tek şey iş ahlakı, iş disiplini ve karakterli bir takım oluşturmanız. Buna inandığımız için bir aradayız. Birlikte hedefe koşan bir takım olmanın da keyfini çıkaracağız. Hepiniz için hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Toplu transfer sözleşmesi imza töreninin ardından Kutlugün ve Meskispor takımı, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile bir araya gelerek, bayramlaştı.