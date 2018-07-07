Metin Akpınar Mersin’de hayranlarıyla buluştu

Konuşmasının bir bölümünde Atatürk’ün sesini de canlandıran Akpınar, yoğun ilgi gösterilen sohbette, sanat yaşamı ve günümüz Türkiye’si hakkında açıklamalarda bulundu.

Mezitli Belediyesi’nin konuğu olarak Mersin’e gelen Türk sinemasının usta ismi Metin Akpınar sanata, yaşama ve siyasete dair önemli açıklamalarda bulundu. Mezitli Belediyesi Amfitiyatro’da gerçekleşen etkinliğe, sanatçının hayranları yoğun ilgi gösterdi. Evrenin oluşumundan günümüze yaşamın evrelerini anlatan ünlü sanatçı, Türkiye’de yaşanan sanatsal ve siyasi gelişmelere yönelik fikirlerini de paylaştı.

İzleyicilerin sorularını da yanıtlayan Akpınar, Mustafa Kemal Atatürk’ün sesini de canlandırdığı bölümde önemli tavsiyelerde bulundu. Atatürk’ün, yaşam öyküsüne bakıldığı zaman, iyi bir lider, iyi bir asker, iyi bir devlet adamı olmasından daha önemlisinin iyi bir bilim adamı olduğuna vurgu yapan Akpınar, Mustafa Kemal’in söylediği her şeyin bilime ve akla dayalı olduğunu söyledi.

Günümüzün şartlarında karamsarlığa ve korkuya yer olmadığının altını çizen Akpınar, “Korku bulaşıcıdır. Bulaşmaması için tedbirli olmak gerekir. İnsanlar nasıl özgür beyanlarını verip geleceklerini tayin edebiliyorlarsa, kanaatlerini söylerken de özgür olmalıdır. Aklınızı hiç kimsenin ipoteğine bırakmayın. Kimseden ümit beklemeyin. Tüm sıkıntılarınızdan kurtulmanın yolu sizsiniz” dedi.

Uzun süre ayakta alkışlanan söyleşi sonrası sahneye gelerek Akpınar’a çiçek ve üzerinde Soli Pompeiopolis Antik Kenti’nin resmedildiği cam blok hediye eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli’nin artık festivallerin, kültür ve sanatın, sporun kenti olarak anılmaya başlandığına dikkat çekti.

Kısa bir süre önce 8. Soli Güneş Festivali’ni başarı ile tamamladıkları bilgisini veren Tarhan, “Gelecekte, dünyaca ünlü sanatçıları da Mezitli’ye getirecek ve sizlerle buluşturacağız. Bu akşam, ülkemizin en değerli isimlerinden birisini, Türkiye’nin gerçek anlamda entelektüellerinden bir büyük ustayı konuk ediyoruz" diye konuştu.