Sorunlar karşısında yasalar çıkarabilirsiniz, kanunları koyabilirsiniz, her türlü etkinliği düzenleyebilirsiniz ama bir işin içine kalbinizi koymadınız mı o işten asla hayır gelmez. Hayaller kuruldukça gerçekleşmeye muktedirdir" dedi.

Dünya Engelliler Birliği 6. Genel Kurulu, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Üniversitesi’nin (MEÜ) ev sahipliğinde Mersin’de başladı. Bir otelde düzenlenen genel kurul açılışına, Birlik Kurucu Başkanı ve sanatçı Metin Şentürk, Mersin Vali Yardımcısı Mahmut Halal, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, MEÜ Rektörü Ahmet Çamsarı, Moskova Devlet Üniversitesi Rektörü Vagif Bayramov ile 6 kıta 85 ülkeden katılımcı katıldı.

Burada konuşan Başkan Burhanettin Kocamaz, 85 ülkeden 130 katılımcı ve konunun uzmanlarının, engelsiz bir dünyanın nasıl kurulacağına dair düşüncelerini 3 gün boyunca detaylı bir şekilde anlatacaklarını söyledi. Tarih boyunca insanların önemli bir kısmının güç, para ve daha konforlu bir yaşam istediğini vurgulayan Kocamaz, "Diğer bir kısmı hak arayışı içinde oldular. Azınlıkta kalan bir kısmı ise ihtiyacı olanla yetinip, artanı paylaşmayı tercih ettiler. Bizler bu konuda şanslı ve bilinçli insanlarız. Bilir misiniz, Mersinli çocuklar farklılıkların zenginlik kattığı benzersiz bir ahengin içinde doğar ve büyürler. Bu nedenle nerede bir mazlum ve mağdur varsa sevgiyle kucak açarlar. Aynı gerekçeyle olacak bazı şeyleri anlamakta güçlük çekerler. Binlerce insanın can verdiği ya da yaralandığı, binlercesinin beden ve ruh sağlığını kaybettiği, 10 milyondan fazla insanın mülteci durumuna düştüğü Suriye savaşına bir türlü akıl sır erdiremezler. Afrika’yı hatırlatmaya bilmem gerek var mı? Milyonlarca insan yoksulluk sınırı, yüz binlercesi açlık sınırının altında yaşam mücadelesi veriyor. Her gün yüzlerce çocuk açlık ve susuzluktan hayatını kaybediyor. Çelimsiz bir çocuk bedeninin hemen arkasında bekleyen akbabanın iştahlı bakışları ya da deniz kıyısına vuran cansız minik bedenler, yaşadığımız felaketin utancını yüzümüze vuruyor" diye konuştu.

"Engelli olmak bir seçim değil, kaderdir"

Sevmenin her şeyden önce sorumluluk üstlenmek olduğunu belirten Kocamaz, "Sahip olmak değil sahiplenmektir. Korumak, geliştirmek, yaşatmaya çalışmaktır. Mutlu olmakla yetinmeyip mutlu etmeyi de bilmektir. Doğru sevmeyi öğrenmeli, haklarımızla birlikte sorumluluklarımızı da düşünmeliyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak bu temel prensip ışığında Mersin’de kurduğumuz merhamet odaklı sevgi sistemiyle başta dezavantajlı toplum kesimleri olmak üzere tüm halkımızı sevgiyle kucaklıyoruz. Türkiye’de Engelliler Dairesini kuran ilk Büyükşehir Belediyesi olarak engelliliğin bir seçim değil kader olduğunun, az empatinin çok sorunu halledeceğinin farkındayız. Sevginin paylaştıkça artacağı, yüklerin paylaştıkça hafifleyeceği bilinci ile engelli bireylerimizin hayata tam katılımları için örnek projeler üretiyoruz. Halkımızda farkındalık oluşturuyor, personelimizi eğitiyor, psiko-sosyal destek ve eğitim programları uyguluyoruz. Engelli bireylerimiz için meslek edindirme, müzik, dans, spor kursları açıyor, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenliyoruz. Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi, Engelsiz Yaşam Kampüsü, Engelliler Mesleki Eğitim Merkezi gibi büyük yatırımlarla engelsiz Mersin’in altyapısını güçlendiriyoruz. Oyun, dinlenme ve ulaşım alanlarını engelli bireylerimiz için kesintisiz erişim alanları haline getiriyoruz. Engelsiz Otel, Engelsiz Tatil, Engelsiz Bina, Engelsiz İbadethane, Engelsiz Banka ve diğer hizmetlerimizle engelsiz bir dünya kuruyor olmanın huzurunu doyasıya yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

"Hayaller kuruldukça gerçekleşmeye muktedirdir"

Birlik Başkanı ve sanatçı Metin Şentürk ise toplantıya katılanlara teşekkür ederek, “6. Olağan Genel Kurulumuzda bir aradayız. Tabi bu uluslararası bir kuruluşa öncülük etmeden önce Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında uzunca bir müddet Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katkıları ve öncülüğüyle böyle bir kuruluşu kurmak için yoğun çaba sarf etmiştik. Bu çabalar sonucunda bize neden böyle bir örgütün, kuruluşun kurulması gerektiğini, katılanların bu kuruluşa katılması halinde ne kazanacaklarını yada katılmayanların katılmadıklarında ne kaybedeceklerini tartıştığımız süreçlerde hiç aklımızdan çıkmıyor. Bugün görüyoruz ki o günkü çabalarımızın, o günkü arzularımızın, o günkü dileklerimizin ve hayallerimizin gün geçtikçe büyüyerek, devleşerek bugünlere kadar geldiğine tanık oluyoruz. Bugünkü program için de belediye başkanımıza özel teşekkür ediyorum. Çünkü dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun, dünyanın neresinde ne sorunla yüz yüze olursanız olun. Yasaları çıkarabilirsiniz, kanunları koyabilirsiniz, her türlü etkinliği düzenleyebilirsiniz ama bir işin içine kalbinizi koymadınız mı o işten asla hayır gelmez. O yüzden başkanımızın kocaman bir kalbi var, kocaman bir yüreği var. Hayaller kuruldukça gerçekleşmeye muktedirdir. Hayal kurmaya, hayallerimizin peşinden koşmaya, hayal kurmaya ihtiyacı olanlar, hayata katılmak isteyenler, hayatın gerçekten bir ucundan tutmak isteyenler için, anneleri, babaları, kardeşleri için, kısaca bütün toplum, bütün, insanlık, bütün dünya için elimizden gelen her şeyi her zaman hep birlikte yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı da üniversitede 134 engelli öğrencinin eğitim gördüğünü kaydederek, “Bunun yanı sıra 17 engelli personelimiz var. Onların bireysel ihtiyaçları doğrultusunda eğitim, barınma ve burs imkanlarıyla halede desteklemekteyiz. Üniversitemiz akademisyenlerimizden gönüllü olanların engelli öğrencilerle ilgili hem akademik hem de sosyal yaşamlarında rehberlik hizmeti sunmalarını sağlamış durumdayız. Bu yönüyle de üniversitemiz birçok üniversiteye örnek olmaktadır. Üniversitemizde görev yapan 17 engelli vatandaşımız da bu açıdan uzman bir ekiple, görevde yükselme veya mesleki gelişmelerine ilişkin rehberlik hizmeti sunmaktayız. Üniversitemiz 47 erişilebilir üniversite ödülünü ilk alan üniversite olarak ülkemizde fark oluşturdu. Bunların yanı sıra engelli öğrenci birimi ve sürekli eğitim merkezi engelleri ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar ve eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda faaliyetlerini sürdüren sanat atölyemiz önemli faaliyetler olarak dikkat çekmekte. Üniversitemiz kütüphanesindeki 300 sesli kitap ile güçlü bir arşive sahibiz. Bunların yanında birçok projeye de imza attık. Mersin’de yapılacak çalışmalarında güzel geçmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından teşekkür plaketleri verildi.