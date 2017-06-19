MEÜ Denizcilik Fakültesi binası MDTO inşa edecek

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörlüğü ile yapılan protokolle Denizcilik Fakültesi binası MDTO tarafından inşa edilecek.

Geçen yıllarda Mersin Deniz Ticaret Odası Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binasının inşasını yapan ve MEÜ Denizcilik Meslek Yüksekokulu’na simülatör desteği sağlayan MDTO, bu kez de MEÜ Denizcilik Fakültesi için bina yapmaya hazırlanıyor. MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı ile MDTO Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu arasında imzalanan protokol gereğince, Denizcilik Fakültesi binası projelendirme ve inşaatı MDTO tarafından yaptırılarak anahtar teslimi MEÜ’ye devredilecek. Binanın 5 bin 600-7 bin metrekare kapalı alana sahip olması planlanırken, yapımı tamamlandığında binaya Mersin Deniz Ticaret Odası Denizcilik Fakültesi ismi verilecek.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rektör Çamsarı, üniversite-sivil toplum kuruluşu işbirliğini önemsediklerini belirterek, imzalanan protokol ile bu işbirliğinin güzel bir örneğinin verildiğini söyledi. MDTO’nun bu konuda öncü kurumlardan biri olduğunu kaydeden Çamsarı, diğer kurumların da kendi faaliyet alanlarına göre ilgili fakülteler ile işbirliği içinde olmalarının önemli olduğunu vurguladı.

MDTO Başkanı Lokmanoğlu da denizcilik eğitiminin MDTO’nun hassasiyetle üzerinde durduğu konulardan biri olduğunu dile getirdi. Lokmanoğlu, denizcilik sektörünün ihtiyaç duyduğu kalifiye gemi adamlarının yetişmesi ve özellikle Mersin’in denizcilik eğitiminde daha iddialı bir konuma taşınması için eğitim kurumlarını her anlamda desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.