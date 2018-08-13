MEÜ Göz Bankası 7 ayda 61 kornea temini yaptı

2’si kısmi 45 nakil yapılırken, 14 kornea ise nakil için il dışına gönderildi. Ayrıca merkezde 44 keratokonus hastasına çapraz bağlama işlemi uygulandı.

MEÜ Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalım bünyesinde faaliyete başlayan Göz Bankası, 7 ayda önemli çalışmalara imza attı. Kısa sürede 61 kornea temini yapan banka, bu süreçte 45 nakil gerçekleştirdi. 14 kornea ise nakil için il dışına gönderildi. Yaptıkları çalışmalarla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Göz Bankası Tıbbi Müdürü Dr. Erdem Dinç, faaliyete başlayan göz bankasının, kent sınırları içinde kurulan ilk ve tek banka olduğunu, bölge insanına önemli hizmetleri vermeyi hedeflediklerini söyledi. Merkezin son teknolojik cihazlarla donatıldığını dile getiren Dinç, "3 hekim, 1 hemşire ve 2 tekniker ile ilimiz dışındaki göz bankalarında kornea nakli için sıra bekleyen hastalarımıza daha kolay ulaşılabilir tedavi imkanı sunuyor. Klinikte kornea naklinin yanı sıra keratokonus hastaları için çapraz bağlama tedavisi de yapılıyor. Bu tedavi yöntemini de ilimizde kamu hastanelerinde bir ilktir" dedi.

"Kornea dokusunun kendisine has bir fizyolojisi vardır"

Kornea dokusunun kendine has bir fizyolojisi olduğunun altını çizen Dinç, "Kornea, gözün en önünde yer alan şeffaf bir tabaka olup, temel görevi göze gelen ışınları kırmaktır. Bu dokunun şeffaflığı kendisine özel yollarla sağlanmakta ve beslenmesi diğer bölümlerinden farklılık göstermektedir. Kornea dokusu şeffaflığını veya olması gereken şeklini yitirdiğinde kırıcılık görevi yerine getiremez ve ciddi görme kayıpları oluşur. Bu durumdaki hastaların tedavisi için etkin bir yöntem olan kornea nakli uygulanmaktadır. Kornea nakli, hayatını kaybetmiş bir kişiden alınan sağlıklı kornea dokusu ile bozulan, şeffaflığını yitiren kornea tabakasının yer değiştirilmesi şeklinde uygulanan bir cerrahidir. Kornea nakli için doku uyumu aranmamakta ancak vericiden alınabilmesi için bazı özel şartlar aranmaktadır. Ülkemizde vericiden kornea alma yetkisi sadece Sağlık Bakanlığı tarafından belirtilen şartlarda uygun olarak açılan kornea bankalarındadır. Bu bankalar kamu hastaleri ve üniversiteler bünyesinde kurulabilmektedir" diye konuştu.

Korneanın tam kat ve kısmi kat olarak nakil edilebildiğini dile getiren Dinç, tüm dünya için altın standardın tam kat nakil olduğunu ve göz bankasının da ilk olarak tam kat cerrahi ile nakil işlemine başladığı ifade etti. Merkezin 2 ayrı laboratuvardan oluştuğunu ve tam teşekküllü bir klinikte olması gereken tüm cihazlara sahip olduklarını belirten Dinç, "Doku işleme laboratuvarımızda donör speküler mikroskobumuz ve kornea dokularını nakil edilinceye kadar sakladığımız bir buzdolabımız var. Donör speküler mikroskop ile vericiden alınan kornea tabakasındaki endotel hücre sayımı yapılıyor. Kornea naklini gerçekleştirebilmek için endotel hücre sayısının yeterli olması gerekiyor. Endotel hücre sayısının yeterli olmaması durumunda korneayı takmak hasta için ciddi sıkıntı yaratabilir. Diğer laboratuvarımızda ise 3 farklı cihazımız var. Görüntülemeli biyomikroskop ile aldığımız korneaları kendimiz muayene ediyoruz. Ayrıca aldığımız korneaların görüntülerini ve hastalarımızın fotoğraflarını çekip kaydediyoruz. Korneal topografi dediğimiz cihaz da hastalıkların tanısının konmasında ve hastalarımızın takiplerinin yapılmasında işimize yarıyor. Mersin civarındaki kamu hastanelerinde böyle bir cihaz sadece bizim göz bankamızda mevcut. Hasta speküler mikroskobu ile de taktığımız korneaların hücre sayılarını takip ediyoruz. Bu cihaz ile aynı zamanda katarak cerrahisi öncesi endotel hücre sayımı yapılabiliyor ve katarakt cerrahisinden sonra sıkıntı yaşayabilecek hastaları görebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"7 ayda 61 kornea temini gerçekleştirildi"

Yaklaşık 7 ay önce göz bankasının kurulduğuna vurgu yapan Dinç, "Bu sürede 61 kornea temini gerçekleştirdik. Bunlardan 2’si kısmi olmak üzere 45 nakil işlemi gerçekleştirdik. 14 kornea ise nakil için il dışına gönderildi. Ayrıca 44 keratokonus hastasına çapraz bağlama işlemi uygulandı. Alınan korneanın tüm muayenelerinin ve ölçümlerinin yanı sıra vericiden kan örnekleri alarak bulaşıcı hastalıkları yönünde tarama yapıyoruz. Herhagibir bulaşıcı hastalık tespit etmememiz durumunda korneayı kullanmak üzere özel saklama solüzyonunun içinde 4 derecede muhafaza ediyoruz. Ardından transplatasyon, diyaliz ve izlem sistemlerine aldığımız dokunun kayıtları ve vericinin bilgilerini giriyoruz. Daha sonra listemizde bulunan hasta sırasına göre hastamızı çağırıyor, ameliyat öncesi muayenelerini tamamlıyor, kornea naklini gerçekleştiriyoruz ve takibe alıyoruz.Sağlık Bakanlığı verile göre şu anda yaklaşık 5 bin hasta nakil bekliyoruz" şeklinde konuştu.