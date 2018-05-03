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03 Mayıs 2018 09:51

MEÜ ile TURAB arasında işbirliği protokolü imzalandı

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörlüğü ile Türk Arap Ülkeleri İş İnsanları Derneği TURAB arasında ortak çalışmaları içeren işbirliği protokolü imzalandı.

MEÜ ile TURAB arasında işbirliği protokolü imzalandı

03 Mayıs 2018 09:51


Mersin Üniversitesi Senato Odasında düzenlenen imza törenine, Mersin Üniversitesi Rektörü Ahmet Çamsarı, TURAB Genel Başkanı Canan Sunay, TURAB Genel Başkan Yardımcısı Nejdet Kılıç, TURAB Genel Başkan Yardımcısı Fahri Kuş, TURAB Yönetim Kurulu üyesi Neslihan Baysal, TURAB Yönetim Kurulu üyesi Metin Altınsoy katıldı.


İmzalanan protokolün, TURAB üyelerine, MEÜ akademik ve idari personeline, öğrencilerinin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yapıldığı bildirildi.


Ayrıca, proje kapsamında, etkinlikler ile eğitim programlarının hazırlanması, bilimsel, sosyal ve eğitsel projelerin içerisinde beraber görev almak ve yeni projeleri birlikte üretmek gibi ortak çalışmaların yapılacağı kaydedildi.




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