MEÜ Kadın Basketbol Takımı Türkiye 3.’sü oldu

Adana Çukurova Üniversitesi’nde, 5-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen turnuvaya 10 üniversite takımı katıldı. Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu öğretim üyeleri Dursun Katkat ve Fatma Çepikkurt yönetimindeki MEÜ Kadın Basketbol Takımı, final grubu oynayan ve ilk üç sıra içerisinde yer alan tek devlet üniversitesi oldu.

Türkiye üçüncüsü olduklarını belirten antrenör Katkat, "Bu başarıyı elde etme yolunda tüm özverileriyle sahaya ter döken, üniversitemizi layıkıyla temsil eden ve taşıdıkları bayrağı bir kademe daha yükseğe çekmeye çalışan öğrencilerimize teşekkür ederiz" dedi.