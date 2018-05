MEÜ öğrencileri keman yarışmasından ödüllerle döndü

Ü) Devlet Konservatuarı keman bölümü öğrencileri Slovakya ve Belçika’da düzenlenen yarışmalardan ödülle döndü.

MEÜ Devlet Konservatuarı keman eğitmeni Lily Tchumburidze’nin yarı zamanlı keman 2. sınıf öğrencisi Ecmel Neva Bildik, Slovakya’nın Dolny Kubin şehrinde düzenlenen ’22nd International Competition of Bohdan Warchal in Playing The Bow String İnstruments’ yarışmasında ikincilik ödülü aldı.

Jüri Başkanı Peter Michalica, Ecmel Neva Bildik’in tüm jüri üyelerini müzikal ve teknik olarak çok etkilediğini belirterek kendisini ayrıca tebrik etti. Ecmel Neva Bildik İzmir Devlet Senfoni Orkestrası’nın 27 Mart tarihinde düzenlediği solist seçim sınavını da kazanarak 20 Nisan tarihinde İzmir Devlet Senfoni Orkestrasıyla birlikte solist olarak sahne aldı.

MEÜ Devlet Konservatuvarı Keman Ana Sanat Dalı’nda yarı zamanlı keman öğrenci olan Deniz Yakın ise Belçika’nın Brüksel kentinde düzenlenen ’11. Uluslararası Keman Yarışması’nda A kategorisinde üçüncülük ödülüne layık görüldü. Tchumburidze’nin öğrencisi olan Deniz Yakın, ayrıca bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları programında Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ile solist olarak sahne alarak MEÜ’yü başarıyla temsil etti.