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30 Temmuz 2018 12:08

MEÜ öğrencilerine TRT’den 2 ödül

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT) tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen ’TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması’nda Mersin Üniversitesi (MEÜ) İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri, Televizyon Yayıncılığı dalında iki birincilik ödülü aldı.

MEÜ öğrencilerine TRT’den 2 ödül

30 Temmuz 2018 12:08


Yarışmaya Türkiye’nin yanı sıra Orta Asya, Balkanlar ve KKTC’de iletişim eğitimi alan 351 öğrenci katıldı. MEÜ İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 4. sınıf öğrencilerinden, Muhammed Enes Ertaş, Aygül Yıldız, Melih Bilgin ve Aykut Karataş Belgesel Film kategorisinde ’Duvardaki Sanat’ isimli ortak eserleri ile birincilik ödülünün sahibi oldu. Muhammed Enes Ertaş, Aykut Karataş ve Melih Bilgin Televizyon Haber Programı kategorisinde de ekmek israfını ele aldıkları ’Bir Lokma Ekmek’ adlı projeleriyle birincilik ödülüne layık görüldü.




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