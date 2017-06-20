MEÜ Rektörü Çamsarı, hasta yakınlarıyla iftarda buluştu

Dr. Ahmet Çamsarı, İyilikder Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Tıp Fakültesi Acil Servisi’nin karşısında kurulan iftar çadırında, hasta yakınlarıyla bir araya geldi.

İftar programına Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Meltem Nass Duce, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Mehmet Özgür Türkmenoğlu, Tıp Fakültesi Hastanesi Başmüdürü Güven Güleç de katıldı.

Hasta yakınlarıyla sohbet eden Rektör Çamsarı, hastalara acil şifa, sağlık, sıhhat diledi ve Ramazan’ın ilk gününden beri hasta yakınları ile hastane personeline iftar yemeği veren dernek yöneticilerine teşekkür etti.