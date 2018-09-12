MEÜ Tıp Fakültesi öğrencileri beyaz önlük giydi

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan 200'den fazla öğrencinin katılımıyla ‘Beyaz Önlük Giyme' töreni gerçekleştirildi.

Hulusi Behçet Amfisi'ndeki törene, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Kaya, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Hakan Öztürk, akademik ve idari personel ile öğrenci ve aileleri katıldı.

MEÜ Devlet Konservatuvarı öğretim elemanları Alper Tunga Özcan, Türkol Çankaya ve Abdullah Can Erdoğan'ın müzik dinletisi ile başlayan törende konuşan Rektör Yardımcısı Ali Kaya, öğrencilere seslenerek, "Genç meslektaşlarım, uzun ve her anlamda yorucu bir üniversite hazırlık sürecini atlattıktan sonra üniversiteli oldunuz. Sizi ve bu süreçte elinden geldiğince destekleyen ailelerinizi kutluyorum. İlerleyen dönemlerde umarım çalışmalarınızın karşılığını aldığınızı görürsünüz. Üniversite hayatınızın tadını çıkarın, zaman geçtikçe en güzel zamanlarınız olduğunu anlayacaksınız. Hepinizi tebrik ederim” dedi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Hakan Öztürk, öğrencilerine ve ailelerine Tıp Fakültesi hakkında bilgiler vererek, öğrencilere başarı dileklerini iletti. Öztürk, “Tıp Fakültemiz, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve toplumsal hizmet alanlarında, etkin, verimli, rekabetçi olmayı, üstün performansa odaklanmayı, uluslararası tanınırlığı ve saygınlığı hedeflemiş paydaşları ile birlikte sürekli iyileştirmeyi benimsemiştir" diye konuştu.

Beyaz önlüğün anlam ve önemine yönelik sunum yapan Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı Öğr. Üyesi Oya Ögenler, “Beyaz önlük yaklaşık 100 yıldır sembolik şekilde kabul edilir bir durum. Hekimlerin beyaz giymesi 19. yüzyılda ortaya çıkmış. Daha öncesinde ölümü çağrıştırdığı ve daha saygın kabul edildiği için siyah giyiyorlardı. Çağdaş tıbbın ortaya çıkması ile ölüme karşı zafer kazanılmaya başlanmasıyla hekimlerin üzerinde beyaz önlükleri görmeye başladık" ifadelerini kullandı. Ögenler, "Hekimlik mesleğine adım atan kişi, tıp fakültesini kazandıktan sonra topluma ait olan tüm önyargılarından kurtulmalı ve hastasına karşı 'ben tarafsız ve yansız bu mesleği yapıyorum' diyebilmeli" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından öğrencilere beyaz önlüklerini, Rektör Yardımcısı Ali Kaya, Tıp Fakültesi Dekanı Ahmet Hakan Öztürk ve öğretim üyeleri giydirdi.