MEÜ Tıp Fakültesi’nde ’Sepsis Farkındalık, Tanı, Tedavi Eğitimi’

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen eğitimde, Prof. Dr. Ali Aydın Altunkan, Prof. Dr. Davud Yapıcı ve Prof. Dr. Handan Birbiçer konuşmacı olarak görev aldı. Dünya Sağlık Örgütü’nün 29 Mayıs 2017 tarihli kararıyla 75 ildeki hastanelerde aynı gün olmak üzere verilen eğitimde, uzman doktorlar, öğretim elemanları, asistan hekimler, hemşireler ve yardımcı sağlık personeli katılım gösterdi. Sepsisin, dünyada her yıl 30 milyondan fazla kişide gelişen ve 6 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ali Aydın Altunkan, sepsisin vücuttaki herhangi bir enfeksiyona karşı vücudun aşırı derecede ve hayatı tehdit eden reaksiyonundan kaynaklanan, doku hasarına, organ yetmezliğine ve ölümüne yol açabilecek komplikasyon olduğunu kaydetti.

Hastanelerde gerçekleşen ölümlerin yarısından fazlasının nedeninin sepsis olduğunu söyleyen Prof. Dr. Davud Yapıcı da sepsisin tanı ve acil tedavisi hakkında bilgi aktardı.

Sepsis hastalığının ileri tedavisi hakkında bilgi veren Prof. Dr. Handan Birbiçer ise tanı ve tedavide 1 saatlik bir gecikmenin bile hayati rol oynadığını vurguladı.