MEÜ Uygulama Kreşi ve Anaokulu kayıtları sürüyor

MEÜ Yenişehir Kampüsü Uygulama Kreşi ve Anaokulu'nda iki açık oyun parkı, bir kapalı oyun parkı, hemşire odası, drama ve etkinlik sınıfı, iki yatakhane ve yemekhane ile 10 öğretmen nezaretinde 4, 5 ve 6 yaş grupları için 5 sınıfta hizmet veriliyor. Bu yıl hizmete giren Eğitim Fakültesi binası giriş katında yer alan Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Uygulama Kreşi ve Anaokulu'nda da yemekhane, 6 derslik, açık ve kapalı oyun parkı, 2 uyku odası, hemşire odası ve jimnastik salonu yer alıyor.

Kayıt ücretlerinin ise üniversite personeli ve kamu personeli velileri için aylık 650 TL , diğer veliler içinse 975 TL olarak belirlendiği, öğrenci kayıtlarına Yenişehir Kampüsü'nde devam edildiği bildirildi.