MEÜ’de 4. Ulusal Felsefe Sempozyumu

Ulusal Felsefe Sempozyumu düzenlendi.

‘Platon’un Felsefi Düşünceleri’ başlıklı sempozyuma, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Murat Gizir, Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Taşkıner Ketenci, fakültenin öğretim elemanları ile çeşitli illerden gelen akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi’nde gerçekleşen sempozyumda konuşan Dekan Gizir, "Önceki yıllarda felsefe tarihinin önemli isimleri Kant, Spinoza, Hegel’e yer vermiştik. Bu yıl 4’üncüsünü gerçekleştirdiğimiz sempozyumda, Antik Yunan filozoflarından Platon’u ele alacağız. Eflatun olarak da anılan ve asıl adı Aristokles olan filozofun görüşleri felsefeye önemli katkılar sağlamıştır. Platon’un derinlemesine tartışılacağı bu sempozyumda emeği olan herkese teşekkür ederim” dedi.

Oturum başkanlığını Yrd. Doç. Dr. Naciye Atış’ın yaptığı ilk oturumda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan ile MEÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Taşkıner Ketenci konuşmacı oldu. Prof. Dr. Gündoğan “Platon’a Neden İhtiyaç Duyarız?”, Prof. Dr. Ketenci ise “Platon Gerçekten Ruhun Ölümsüzlüğünden Söz Etti mi?” başlıklı sunumları gerçekleştirdi.

Doç. Dr. Erdem Çiftçi’nin oturum başkanı olduğu ikinci oturumda da MEÜ öğretim üyeleri Doç. Dr. Eyüp Erdoğan ve Yrd. Doç. Dr. Cengiz Tosun ile Hacettepe Üniversitesi öğretim elemanı araştırma görevlisi Birdal Akar konuşmacı oldu. Konuşmacılar sırasıyla “Platon’da Kaotik Özgürlük”, Platon’da Siyasal Yapılanma” ve “Yaşayan Platon: Algılar ve Sorunlar” konularında bilgi ve görüşlerini aktardı.

Oturum başkanlığını Yrd. Doç. Dr. Metin Topuz’un üstlendiği son bölümde ise Çukurova Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Sadık Erol Er tarafından “Platonculuğun Tersine Çevrilmesi: Nietzscheci Bir Sorgulama” ve MEÜ öğretim elemanı araştırma görevlisi Feyruze Cılız tarafından “Platon’un İdeal Toplum Modelinde Sanat ve Sansür” başlıkları ele alındı.