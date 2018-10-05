MEÜ'de "Ahilik ve Sosyal Güvenlik" konferansı

Ahilik Haftası kapsamında 'Ahilik ve Sosyal Güvenlik' konferansı düzenlendi.

Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi'nde, gerçekleştirilen etkinlikte konuşma yapan Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Pürhan Barbaros Tuncer, ahiliğin araştırmalarda insan haklarına saygı, kadının toplumdaki yeri, misafirperverlik, birlik olma, dayanışma, yardımlaşma gibi birçok insani değerlerin mevcut olduğu bir düşünceyle hareket ettiğine değindi. Tuncer, "Ahiliğin özünde altı ilke bulunmaktadır ve bu ilkeler, elini açık tut, sofranı açık tut, kapını açık tut, gözünü bağlı tut, beline sahip ol, diline sahip oldur" dedi.

"Ahilik Türk toplumunun mayasıdır"

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer ise, akademik olarak ahiliğin anlatılması istense ansiklopedilerin yetmeyeceğine vurgu yaparak, "Ahilik Türk toplumumuzun mayasıdır. Ahilik Teşkilatı vatanına, milletine, bayrağına sahip çıkıyordu. Biz de Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak bu çizgide ilerlemeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Moderatörlüğünü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Rifat Aytar'ın yaptığı konferansta, Doç. Dr. İlhan Ege Ahilik konusunda, Dr. Öğr. Üyesi Erhan Gülcan ise Sosyal Güvenlik konusunda sunumlarını gerçekleştirdi. Sunumların ardından Ege ve Gülcan'a ‘Ahilik Kaftanı' giydirildi.