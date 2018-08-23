MEÜ’de bayramlaşma töreni

MEÜ Rektörlük fuayesinde düzenlenen törene Rektör Ahmet Çamsarı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Kaya, Genel Sekreteri Vedat Güngör, Rektör Danışmanları Prof. Dr. Yunus Yıldırım, Prof. Dr. Murat Yakar, Doç. Dr. Esma Dumanlı Kadızade ve Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Koca ile üniversitemiz akademik ve idari personeli katıldı.

Törende personellerle bayramlaşan Çamsarı, "Üniversitemizin akademik ve idari personeli ile sevgili öğrencilerimizin ve mezunlarımızın Kurban Bayramlarını en içten duygularımla kutlar, Kurban Bayramının hayırlara vesile olmasını temenni ederim" dedi.

Düzenlenen tören, MEÜ yöneticileri ile çalışanlarının bayramlaşmasıyla sona erdi.