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09 Mayıs 2018 14:37

MEÜ’de ’biyonik kulak’ aile eğitimi verildi

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı tarafından, 100.

MEÜ’de ’biyonik kulak’ aile eğitimi verildi

09 Mayıs 2018 14:37

biyonik kulak uygulanmasının kutlaması ve aile eğitimi etkinliği düzenledi.


Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanı Cengiz Özcan, iki yıl önce biyonik kulak uygulamaları için ilk işlemlere başladıklarını söyledi. Biyonik kulak uygulamalarının ekip işi olduğunu kaydeden Özcan, "Bu ekibin içerisinde radyoloji uzmanları, çocuk nöroloji uzmanları, psikiyatristler, odyologlar ve daha sonraki aşamalarda çocukların eğitimi için öğretmenler bu sürecin olmazsa olmazıdır. 2 yılda çok şey öğrendik, hepinizi kutluyorum"dedi.


Prof. Dr. Kemal Görür ise yeni doğan her bin çocuktan, 1 ile 3’ünde işitme kaybı saptandığını belirterek,"Bunlar zamanında saptanmaz ise konuşma anlama ve öğrenme becerileri gelişmemekte veya yaşıtlarına göre geri kalmaktadır. Bunları büyük kısmı işitme engelliler okulunda yetersiz bir eğitim ile topluma tam olarak uyum sağlayamadan yaşamaktadırlar. Biyonik kulak ameliyatı ile işitme kaybı erken dönemde düzeltilmekte ve normal yaşıtları gibi eğitim görerek askeriye hariç her türlü alanda çalışabilmektedirler" ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından Prof. Dr. Görür, ’Nasıl İşitiyoruz, Biyonik Kulak Nedir?’, Uzm. Ody. Hanife Turan ise ’İşitme Kayıplı Çocuklarda Biyonik Kulak Öncesi ve Sonrası’ konulu sunumlarını gerçekleştirdi.




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