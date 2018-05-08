MEÜ’de biyonik kulak uygulamasında dalya kutlaması yapıldı

Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe, Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Özcan, Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı öğretim üyesi Onur İsmi, Mersin İşitme Engelliler Eğitimine Destek ve Kalkındırma Derneği Başkanı Abuzer Öner, öğretim görevlileri, öğrenciler, biyonik kulak takılan hastalar ve aileleri katıldı. Burada konuşan Prof. Dr. Cengiz Özcan, yaklaşık 2 yıl önce ilk biyonik kulak uygulamaları için işlemlere başladıklarını belirterek, "Biyonik kulak uygulamaları ekip işidir. Bu ekibin içerisinde radyoloji uzmanları, çocuk nöroloji uzmanları, psikiyatristler, odyologlar ve daha sonraki aşamalarda çocukların eğitimi için öğretmenler bu sürecin olmazsa olmazıdır. 2 yılda çok şey öğrendik, hepinizi kutluyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Kemal Görür “Nasıl İşitiyoruz, Biyonik Kulak Nedir?”, Uzm. Ody. Hanefi Muluk “İşitme Kaybılı Çocuklarda Koklear İmplant Öncesi ve Sonrası” konulu sunumlarını gerçekleştirdiler. Prof. Dr. Görür, “Günümüzde canlı doğan her 1000 çocuğun 1 ile 3’ünde işitme kaybı saptanmaktadır. Bunlar zamanında saptanmaz ise konuşma anlama ve öğrenme becerileri gelişmemekte veya yaşıtlarına göre geri kalmaktadır. Bunları büyük kısmı işitme engelliler okulunda yetersiz bir eğitim ile topluma tam olarak uyum sağlayamadan yaşamaktadırlar. Biyonik kulak ameliyatı ile işitme kaybı erken dönemde düzeltilmekte ve normal yaşıtları gibi eğitim görerek askeriye hariç her türlü alanda çalışabilmektedirler" diye konuştu.

Sunumların ardından konuşmacılara teşekkür belgesi verildi.