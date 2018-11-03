MEÜ'de 'Cumhuriyet' paneli

Mersin Üniversitesi'nde (MEÜ) Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yılı kutlama programları kapsamında 'Cumhuriyet ve Felsefe' başlıklı panel düzenlendi.

MEÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi işbirliğiyle düzenlenen panelde, Prof. Dr. Şerife Yorulmaz, "Türkiye'de Felsefenin Akademik Temelleri" başlıklı sunumu gerçekleştirdi. Islahat ve Tanzimat dönemlerinde eğitimin çok önemli bir yerde olduğunu belirter Yorulmaz, "Önce askeri eğitim ile başlayan çalışmaların, 1860'lardan sonra Darülfünun kurumunun ortaya çıkmasıyla netleştiğini görüyoruz. 1. Dünya savaşına gelindiğinde, 1914'lerde bu kurum yeniden yapılandırmaya gidiyor. Arkasından milli mücadele döneminde Mustafa Kemal'in eğitim konusundaki duyarlılığını gösteren toplantılar yapılıyor ve cumhuriyet ilan ediliyor" dedi.

"Cumhuriyet'in kurucu kadrosu üniversite reformu yaptı"

Cumhuriyet'in kurucu kadrosunun gerçekleştirdiği üniversite reformuna değinen Yorulmaz, "Cumhuriyetin kurucu kadrosu, eğitimde modernleşmenin geleneksel Osmanlı kurumları ile yapılamayacağından dolayı üniversite reformunu gerçekleştirdiler. Almanya'da Nazizim, İtalya'da Faşizm'in yükseldiği bu dönemde, bu ülkelerden Türkiye'ye sığınan mülteci bilim adamları olmuştur. Bunlar, o dönemde Türkiye'deki üniversite eğitiminin gelişmesine önemli katkılarda bulundular. Bu noktada Almanya'dan gelen mülteci bilim adamları, yetişmiş öğretim elemanı kadrosunda önemli bir eksikliği doldurmuşlardır" ifadelerini kullandı.

'Cumhuriyet Penceresinden Türk Felsefesine' başlıklı sunumunu gerçekleştiren Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Günay ise, "Cumhuriyet dönemi felsefesinden bahsederken, belirli bir tarih ve kültür birikimi ile bahsedilmesini doğru buluyorum. Cumhuriyet dediğimizde, yeni bir devlet, yeni bir toplum söz konusu dolayısı ile tarihsel ve kültürel anlamda Cumhuriyet yeni bir yol açıyor. Ancak bu, sürekli ilerlemesi ve gelişmesi gereken bir yol" şeklinde konuştu.