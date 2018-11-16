MEÜ'de "Daha Yeni Başlıyor" konferansı

Mersin Üniversitesi (MEÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin davetlisi olarak “Daha Yeni Başlıyor” başlıklı konferansa katılan Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı, öğrencilere teknoloji ile birlikte meydana gelen yapısal değişiklikleri anlattı.

Etkinlik öncesinde konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet İsmail Yağcı, günümüzde küreselleşmenin hiper küreselleşme halini aldığını söyledi. Teknoloji ile birlikte değişen ve dönüşen ekonomik yapıya da değinen Yağcı, Faruk Eczacıbaşı'nın kitabının yeni medya döneminde dünyayı anlama noktasında önemli bir kaynak olduğunu belirterek kendilerine katılımlarından dolayı teşekkürlerini sunduğunu belirtti.

Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı ise konuşmasına internetin 1989'da daha geniş kitleler tarafından kullanılmaya başlanmasının önemine değinerek başladı. 1995 yılında Türkiye'nin bilgi toplumuna katılımının gecikmeden sağlanması amacıyla Türkiye Bilişim Vakfı'nı kurduklarını belirten Eczacıbaşı, dijital göçmen olarak gelişim sürecini anlamak için sürekli çaba harcamak ve yeni yöntemler geliştirmek gerektiğini belirtti. Eczacıbaşı, 40 yıllık meslek hayatından örnekler de verdiği konuşmasında esneklik, yakınsama, ağ yapısı ve güvenlik kavramlarını açıklayarak, "Çalışma hayatıma başladığımda bozucu yenilikler belki yılda birdi. Ama günümüzde neredeyse her gün hayatımızı değiştirecek yeniliklerle karşılaşıyoruz" dedi.

Bitcoin, blockchain gibi yeni dijital ekonomik yapılarının son iki yılda büyük bir artış sağladığını ifade eden Eczacıbaşı, bir takım akıllı insanların yeni ve akıllı iş modelleri üreterek büyük kazançlar elde edebildiklerini ve bizim de alışkanlıklarımızı değiştirebildiğini söyledi. “Ağdan çıkarılan bilgiyi verimli olarak kullanılabilmeyi öğrenmemiz gerekiyor” diyen Eczacıbaşı, teknolojinin karanlık yüzünün olduğunun da unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, siber zorbalık, siber korsanlar, genetik projeler, hakikat sonrası çağ, gelir ve servet dağılımındaki uçurum gibi kavramlara ilişkin örnekler sundu.

Konuşmaların ardından Yağcı tarafından Eczacıbaşı'na teşekkür plaketi verildi.