MEÜ’de "Eğiticilerin Eğitimi Programı" tamamlandı

2 gün süren eğitimin sonunda Nevit Kodallı Oda Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi Konser Salonu’nda kapanış töreni düzenlendi. Törene Rektör yardımcıları Prof. Dr. Ali Kaya ve Prof. Dr. Mehmet İsmail Yağcı ile öğretim elamanları katıldı. Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Kaya, “23 Temmuz 2015 tarihinde yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği gereğince üniversitemizde düzenlediğimiz bu eğitim başarıyla tamamladı. Bu sürecin başında öğretim üyelerine yönelik bir ihtiyaç analiz çalışması yapıldı. Elde edilen verilen doğrultusunda üniversitemiz akademik personelinin en çok ihtiyaç duyduğu konular tespit edildi. Bu programın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mutlu Nisa Ünaldı Coral da, “Üniversitemizde ortak bir kalite kültürü oluşturulması için gerçekleştirilen Eğiticilerin Eğitimi Programı’nın fakültemizde yürütülmesinden ve sizleri burada ağırlamaktan onur duydum. Verimli geçtiğini düşündüğüm bu programa katkısı olan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılara belgeleri verildi.

Programda, Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşe Balcı Karaboğa, Yükseköğretim Kalite Kurulu üyesi Prof. Dr. Tuğba Yanpar Yelken ile Eğitim Fakültesi öğretim elemanları Prof. Dr. Alim Kaya, Doç. Dr. Devrim Özdemir Alıcı, Doç. Dr. Serkan Şendağ, Doç. Dr. Hatice Sancar, Yrd. Doç. Dr. Nezaket Bilge Uzun, Yrd. Doç. Dr. Cenk Akay ve Yrd. Doç. Dr. Sedat Kanatlı eğitimci olarak görev aldı.