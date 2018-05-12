MEÜ’de Hemşirelik Haftası kutlandı

Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programda konuşan İçel Sağlık Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Duygu Vefikuluçay Yılmaz, hemşirelerin sağlık hizmetlerine erişimin savunuculuğunu yapmakta en ön sıralarda yer aldığını belirterek, "Hemşireler sağlık hizmetlerinin sunulmasında kilit önem taşıyan sağlık personelidir. Hemşireler, toplumdaki bireylerin iletişim kurduğu eleştirel düşünebilen, problem çözme yeteneği olan, bilim ve felsefe yönü güçlü olan bireylerdir. Bu güçlü yanlarımızı her zaman ortaya çıkarmalı ve korumalıyız" dedi.

MEÜ Hastanesi Baş Hemşiresi Elif Kettaş ise meslektaşlarına önerilerde bulundu. Kettaş, "Biz hemşireler ne sağlık ekibinin bir yardımcısı, ne sadece tansiyon ölçmesini bilen, ne de sadece enjeksiyon yapan kişiler değiliz. Bizler sağlık ekibinin birer üyesi olarak bilim ve teknolojinin gelişimi ve tıbbın ilerlemesiyle birlikte kendini geliştiren, kanıta dayalı uygulamalarla ve bilimsel faaliyetlerle kendini ortaya koyan, bütünleştiren bir mesleğin üyeleriyiz" diye konutu.

Konuşmaların ardından araştırma görevlisi Zeliha Yaman “Hemşireler Sağlık Bir İnsan Hakkıdır, Hemşireler Öncü Bir Sestir”, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mualla Yılmaz “Hemşirelikte Duygusal Zeka Neden Önemlidir?” ve göğüs hastalıkları servisi sorumlu hemşiresi Hülya Dalak “Hemşirelikte Duygusal Zeka Neden Önemlidir?” başlıklı sunumlarını yaptı.

Panellerin ardından panelistlere plaket verildi.