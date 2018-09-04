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04 Eylül 2018 16:20

MEÜ’de kayıtlar devam ediyor

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Mersin Üniversitesi’ne (MEÜ) yerleşen adaylar ’turkiye.

MEÜ’de kayıtlar devam ediyor

04 Eylül 2018 16:20

gov.tr/’ adresine girerek, E-Devlet şifreleriyle kayıtlarını yaptırmaya başladı.


MEÜ’den yapılan açıklamada, elektronik kayıt işlemini tamamlayan öğrencilerin üniversite kayıtlarla ilgi olarak gelmeleri veya herhangi bir belge getirmelerinin gerekmediği bildirildi. E- Devlet üzerinden kayıt yapamayan öğrenciler ile Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Programı, Denizcilik Meslek Yüksekokulu Programları, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Otopsi Yardımcılığı Programı bölümlerine yerleşen adayların kayıt için şahsen kayıt başvurusunda bulunmaları gerektiği belirtildi.


MEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu’nda oluşturulan kayıt masalarında ilgili bölüm öğretim elemanları danışmanlığında yürütülen işlemlerin ise sorunsuz devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Kayıtlar sırasında dışarıda bekleyen aileleri sıcaktan korumak içinse çadır kuruldu. Ayrıca öğrencilerimiz ve ailelerine çeşitli ikramlarda bulunuldu. Kayıt için gelen öğrencilerimizin bilgilendirilmesi için Üniversitemiz ile Mersin İl Emniyet Müdürlüğü işbirliği kapsamında stant açıldı. Görevli polis memurları öğrencilere kent ve üniversite yaşamı ile ilgili bilgi aktardı. Stantta öğrencilerin sorularını da yanıtlayan görevliler, art niyetli kişi ve gruplara ilişkin öğrencileri bilgilendirdi" denildi.


Ayrıca kayıtların 5 Eylül tarihinde sona ereceği bildirildi.




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