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MEÜ'de Kilikya Uluslararası Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Mühendislik Fakültesi tarafından bu yıl ilk defa Kilikya Uluslararası Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu (CİSET2018) düzenlenecek.


Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi 26 Ekim Cuma günü açılış töreni ile başlayacak olan sempozyumda, 125 bildiri arasından seçilen 59 bildiri, 9 farklı oturumda sunulacak.


Sempozyumla ilgili açıklamalarda bulunan Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Akdağlı, "Sadece teknik değil, sosyal ve tarihi bir boyutu da olan bir sempozyumu hayata geçirecek olmaktan çok mutluyuz. Bilgisayar, çevre, elektrik-elektronik, inşaat, metalürji, jeoloji ve makine mühendisliği bölümlerinden hocalarımız, öğrencilerimiz ve araştırmacıların katılımıyla sempozyumumuzu gerçekleştireceğiz" dedi.

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