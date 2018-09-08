MEÜ’de Kök Hücre ve Rejeneratif Tıp Sempozyumu

MEÜ Tıp Fakültesi Türkan Saylan Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen sempozyumda konuşan MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, gelecekte sadece medikal tedavi değil, alternatif tedavi yöntemlerinin de çıkacağını söyleyerek, "MERKÖK ve birçok birime rektörlük olarak katkı sağlamaya çalıştık. Bundan sonra da desteğimiz devam edecek" dedi.

"MERKÖK 2011 yılından itibaren faaliyette"

MERKÖK oluşumunun Rektörlük ve Tıp Fakültesi desteğiyle 2011 yılında oluştuğunu belirten MERKÖK Başkanı Prof. Dr. Eyüp Naci Tiftik ise, "Çok alanlı bir konu olan kök hücreyi her aşamada inceleyebilmek için elimizde olan bütün imkanlardan yararlanmaya çalışıyoruz. Toplantı sayesinde bu konuda kullanılan bazı kavramlara netlik gelecek ve yeni tedavi olanaklarına da kapı aralanması için çok güzel konuşmalar bulacağız. Alandaki sorunlar dile getirilip çözümler üzerine yoğunlaşacağız" ifadelerini kullandı.

"Piyasadaki ilaçlar biyoteknolojik olacak"

Yakın zamanda piyasada kullanılacak olan ilaçların biyoteknolojik olacağını vurgulayan Türk Farmakoloji Derneği Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp Çalışma Grubu Başkanı Kansu Büyükafşar, "Bildiğiniz gibi insan ilaç olarak ilk bitkileri ve mineralleri kullanmıştır. Sanayi devrimi sonrası ilaçların bir çoğu total sentezle ya da yarı sentezle elde edilebilir olmuştur. Günümüzde rekombinant DNA teknolojisinin gelişmesiyle hücre kökenli ilaçların, hücrenin kendisinin ve hücreden elde edilen ürünlerin bugün ilaç olarak kullanıldığını görmekteyiz. Yakın zamanda piyasada aktif kullanılacak ilaçların biyoteknolojik ilaçlar olacağını göreceğiz. Bizde bu alanda kendimizi geliştireceğiz" şeklinde konuştu.