MEÜ'de kurşun kalem oymacılığı sergisi

Mimarlık Fakültesi Sergi Salonunda gerçekleşen sergide, sanatçı Ramazan Bala'nın bir seneyi aşkın sürede hazırlamış olduğu Mardin koleksiyonu ve buna bağlı serbest heykel çalışmaları yer aldı. Kurşun kalem oymacılığı diye bilinen "minyatür karbon heykeller" serginin odak noktasını oluşturuyor.

0.7-0.60 milimetrelik alanda yapılan çalışmalar detayların hassaslıkla işlenmesiyle izleyenleri büyüledi. İlk çalışmalarını tebeşirlerle yapan Bala, daha sonra karbon bileşimli kurşun kalemler ile çalışmaya başladı.