MEÜ'de 'meme kanseri' farkındalık etkinliği

Çiftlikköy Kampüsü'nde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu Kız Öğrenci Yurdunda gerçekleştirilen eğitim, Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Gülay Altun Uğraş tarafından verildi. Hemşirelik Fakültesi ve MERKAM personeli ve çok sayıda kız öğrencinin katılımıyla gerçekleşen eğitimde, meme kanseri neden önemli, risk faktörleri, meme kanserinde erken tanı ve kendi kendine meme muayenesi nasıl yapılmalı konuları üzerinde duruldu.

"Türkiye'de sık görülen kanser türü"

Meme kanserinin dünyada ve Türkiye'de her geçen gün arttığını belirterek, "Farkındalığı arttırmak, erken tanı ve tedaviyi desteklemek amacıyla Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2004 yılından itibaren 1-31 Ekim 'Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı' olarak kabul edilmektedir" dedi. Her 8 kadının birisinde meme kanseri tanısı konulabildiğini kaydeden Uğraş, "Meme kanserinin Dünyada ve Türkiye'de kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu, Uluslararası Kanser Araştırma Ajansına bağlı 24 üye ülkede meme kanseri, Avrupa Birliğine üye 28 ülkede, dünyada 184 ülkenin 140'ında meme kanserinin kadınlarda en yaygın görülen kanser türü olduğunu söyledi.

Uğraş, eğitim sonunda dinleyicilere kendi kendine meme muayenesi için ayda 5 dakikanızı, meme taraması için ise 1 saatinizi ayırarak kanseri erken fark ederek hayatlarını kurtarabileceklerini belirtti. Eğitim sonunda katılımcıların soruları yanıtlandı ve kendi kendine meme muayenesi uygulaması örnek maket üzerinde yaptırıldı.