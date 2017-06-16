MEÜ’de mezuniyet coşkusu devam ediyor

MEÜ Fen-Edebiyat Fakültesi ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencileri de düzenlenen törenlerle mezuniyet heyecanını tattılar.

Fen-Edebiyat Fakültesi, BESYO 2 No’lu Spor Salonu’nda düzenlenen törenle 21. dönem mezunlarını uğurladı. Mezun olan 427 öğrenci coşkuyla keplerini attı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Arslan’ın da öğrencilerin heyecanına ortak olduğu törende konuşan Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Murat Gizir, eğitim süreçleri boyunca öğrencilerine her türlü desteği vermeye, yol göstermeye ve yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi. Bu sürecin sonunda öğrencilerin mezun olma aşamasına gelmesinin çok sevindirici olduğunu belirten Gizir, “Ailelerin bir endişeyle bizlere emanet ettiği öğrencileri, alanlarında gerekli bilgi birikimiyle donanmış birer yetişkin olarak sağ salim buradan uğurluyoruz. Karşımızda ilk yılın acemi, ürkek, çekingen, etrafı tanımayan birinci sınıf öğrencileri yerine, kendine güvenen, sosyal yönden gelişmiş bireyler duruyor” dedi.

Mezunlar adına öğrenci temsilcisi Özge Kay’ın yaptığı konuşmanın ardından dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle devam eden törende, fakülte birincisi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Serenay Karakuş’a Rektör Yardımcısı Arslan ve Dekan Gizir tarafından belge ve ödülleri takdim edildi. Tören, mezun olan öğrencilerin temsili diplomalarını almaları ve keplerini havaya fırlatmalarıyla sona erdi.

BESYO’da mezuniyet sevinci

BESYO öğrencileri ise Çiftlikköy Kampüsü’ndeki Amfi Tiyatro’da düzenlenen törenle meslek hayatlarına uğurladılar. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Kaya’nın da katıldığı törende konuşan BESYO Müdürü Doç. Dr. Yunus Yıldırım, “Yüksekokulumuz, nitelikli spor bilimcileri yetiştirmeyi, Türk sporunun gelişimine katkıda bulunmayı ve bunları toplum faydasına sunmayı görev edinmiştir. Siz kıymetli meslektaşlarımızı mezun etmenin sevincini yaşıyoruz. Ömür boyu başarıların sizlerle olmasını diliyorum” diye konuştu.

Mezun öğrenciler adına yüksekokul birincisi Gamze Aydın’ın da bir konuşma yaptığı törende, Okt. Necat Toprak’ın antrenörlüğünü yaptığı üniversitenin Step-Aerobik Takımı’nın dans gösterisi ile yüksekokul öğrencileri tarafından hazırlanan Hint dansı, lirik dans ve halk oyunları performansı sergilendi. Dereceye giren öğrencilere belge ve ödüllerinin verilmesinin ardından, mezun olan öğrenciler de temsili diplomalarını aldılar. Öğrenciler, mezun olmanın sevincini keplerini havaya atarak yaşadılar.