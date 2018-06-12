MEÜ’de mezuniyet coşkusu devam ediyor

MEÜ Mimarlık Fakültesi öğrencileri, Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törende keplerini atarak, mezun oldular. Törende konuşan Rektör Yardımcısı ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet İsmail Yağcı, “Ben ailelerinize teşekkür ediyorum, çocuklarını bizlere emanet ettiler. Çok iyi eğitimden geçtiler. Akademisyen arkadaşlarıma ve idari personelimize de teşekkür ediyorum. Emek dolu yıllar geçirdiler. Gençler hepinizi tebrik ediyorum. Gelecek yaşamınızda da eğitiminizde olduğunuz gibi başarılı olmanızı diliyorum" dedi.

Fakülte ve bölüm birincisi Sevcan Aslan ise mezunlar olarak önlerinde çok daha zorlu bir meslek hayatı bulunduğunu belirterek, "Umut ediyorum ki edindiğimiz değerleri hiçbir zaman kaybetmeyecek ve üzerine yenilerini ekleyerek kendimize özgü mesleki pratiklerimiz haline dönüştüreceğiz. Bilindiği üzere mimarlık, insan ve mekan ilişkisini kuran temel mesleklerden biridir. Bu ilişkiyi kurarken mimarın gereken birikime sahip olması, çok yönlü düşünmesi gerekir. Zira insan-mekan ilişkisi, insan yaşamı ve psikolojisini doğrudan etkileyen en önemli etmenlerdendir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından bölümlerinde ilk 3’e girenlere temsili diplomaları verildi.

BESYO’da mezuniyet coşkusu

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) 2017-2018 eğitim-öğretim dönemi mezunları da 2’Nolu Spor Salonu’nda düzenlenen törenle mezun oldular.

Törende konuşan BESYO Müdürü Doç. Dr. Yunus Yıldırım, mezuniyetin geleceğe hazırlanmakla geçen bir dönemin sonu olduğunu kaydederek, "Ayrıca kazanımlarınızı kullanarak üretken olacağınız yeni bir yaşamın başlangıcıdır. Bugünden başlayarak yeni yaşamınızda yeni sorumluluklar üstlenecek, ülkemizin gelişmesinde ve kalkınmasında, daha aydınlık bir geleceğe taşınması sürecinde Türk milli eğitim sisteminde belirleyici bir rol oynayacaksınız. Bu süreçte sizlerden beklentimiz, yaşamınızın her döneminde bilimin ve aklın ışığında; evrensel değerlere sahip, eleştirel düşünme sistemini benimsemiş, ileri görüşlü, farklı düşüncelere saygılı, milli ve manevi değerlere bağlı hoşgörülü bireyler olmanızdır" ifadelerini kulandı.

Yüksekokul birincisi Seda İnan ise 4 senelik maratonun bittiğini vurgulayarak, "Ancak biz öğretmenler durmadan okumaya, öğrenmeye, kendimizi güncellemeye devam etmeliyiz. Türk aydınlarımızın da dediği gibi, Türkiye’nin okuyan insana ihtiyacı var, okumayana değil. Bunu bildiğim için devamlı okuyorum. Bu yüzden bizim için asıl maraton bundan sonra başlıyor" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından okul birincisi İnan temsili diplomasını alırken, mezun olan öğrenciler keplerini fırlattı.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MYO) 2017-2018 eğitim-öğretim dönemi mezunlarını 2 Nolu Spor Salonu’nda düzenledi.

Törende konuşan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Oğuz Derin, meslek yüksekokullarının 1976 yılında kurulduğunu kaydederek, "Okulumuz güçlü akademik kadrosu, fiziksel ve teknolojik alt yapısı, çağdaş müfredatı ile ülkemizin önde gelen meslek yüksekokullarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. İki yıl içerisinde yüksekokulumuzda öğrencilerimizin sadece bilgiyi kullanan değil, üreten, kabullenen değil sorgulayan, araştıran, ekip çalışmasının önemini kavramış, bilgiye ulaşma araçları ile yöntemlerini kullanabilen, mesleki becerisi ve özgüveni yüksek bireyler olmasını sağlamaya çalıştık" dedi.

Konuşmaların ardından bölümlerinde derece giren öğrencilere temsili diplomaları ve plaketleri verildi. Ardından mezun olan öğrenciler keplerini fırlatarak, mezuniyet coşkusunu yaşadılar.