MEÜ’de mezuniyet heyecanı sürüyor

MEÜ Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu Spor Salonu’nda yapılan törende konuşan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi DekanıHüseyin Mualla Yüceol, "Değerli velilerimizin sizlere nasıl emekler verdiğini biliyorum. Türkiye’nin her yerinden okumanız için sizlere destek olup gönderiyorlar. Onların yüzünü kara çıkarmadığınız ve mezun olduğunuz için hepinizi tebrik ederim" dedi.

Okulu dereceyle bitiren ve arkadaşları adına konuşma yapan Veysel Şenel, "Mezun olduk gidiyoruz. Bir yandan sınavların bitmiş olmasının hafifliği, bir yandan da yuvamızdan ayrılmanın hüznü var içimizde. İş yaşamına adım atmak üzereyiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrencilere temsili diplomaları verildi.