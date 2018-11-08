MEÜ'de Organ ve Doku Bağışı Haftası etkinliği

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı tarafından "3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası" dolayısıyla organ ve doku bağışı farkındalığı etkinliği gerçekleştirildi.

MEÜ Çiftlikköy Kampüsü Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlik kapsamında İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Dr. Öğretim üyesi Birgül Vural Doğru ve İç Hastalıkları Hemşireliği dersini alan öğrenciler tarafından, organ bekleyen binlerce hastaya organ ve doku bağışına yönelik toplumsal farkındalığı arttırmak için tanıtım standı açıldı. Tanıtım standında hazırlanan afiş, broşür ve pankartlarla organ ve doku bağışının önemi, hangi organ ve dokuların bağışlanabildiği, kimlerin organ bağışı yapabileceği, organ ve doku bağışı için nerelere başvurulabileceği, yasal dayanağı ve dini açıdan sakıncasının olmadığı gibi konular hakkında gerekli bilgiler verildi. Organ ve doku bağışına yönelik farkındalık oluşturmak için standı ziyaret eden misafirlere yeşil kurdele takıldı.