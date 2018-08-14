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14 Ağustos 2018 09:22

MEÜ’de özel yetenek sınavı heyecanı

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna (BESYO) bağlı Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Spor Yöneticiliği Bölümü ve Rekreasyon Öğretim Bölümlerine 2018-2019 eğitim-öğretim yılı öğrenci alımı için özel yetenek sınavı düzenlendi.

MEÜ’de özel yetenek sınavı heyecanı

14 Ağustos 2018 09:22


MEÜ Rektörü Ahmet Çamsarı, 13 Ağustos Pazartesi günü başlayan ve iki gün sürecek olan sınav hakkında bilgi aldı. BESYO’da görevli tüm öğretim elemanlarının uzmanlık alanlarına göre sınavda görev aldığını söyleyen Çamsarı "Bu sınavın şeffaf bir şekilde yapılması için her türlü önlemi aldık. Başvuru yapan öğrencilerimizin sınav sırasında aldığı dereceleri kronometre ile anında ekrana yansıtıyoruz. Ayrıca sınavın tamamını kayda alıyoruz" dedi.



"Sınav salonunun görüntüsü bekleme salonlarına yansıtıldı"


Çamsarı, sınav salonundaki görüntünün canlı olarak bekleme salonuna aktarılmasıyla velilerin de öğrencilerin performansını görme fırsatı bulduğunu belirterek, "Aldığımız önlemlerle sınavlarımızı kimsenin aklında en ufak bir soru işareti dahi kalmayacak biçimde gerçekleştiriyoruz. Sınava giren adaylara başarılar diliyor, yeni eğitim-öğretim yılının öğrencilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.



"508 öğrenci başvurdu"


MEÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Yunus Yıldırım ise özel yetenek sınavına 123’ü kadın 385’i erkek olmak üzere 508 öğrencinin başvurduğunu belirtti. Yıldırım Türkiye’de özel yetenek sınavlarında sadece Mersin Üniversitesi’nde kadın ve erkek öğrencilere eşit bir şekilde kontenjan ayrıldığını belirterek BESYO’ya bu yıl 115’i kadın 115’i erkek toplamda 230 öğrencinin kabul edileceğini açıkladı.




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