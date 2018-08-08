MEÜ’de özel yetenekliler için kurulan merkez faaliyete giriyor

Çukurova Bölgesi’nde ilk ve tek olma özelliği taşıyan merkez, özel yetenekli öğrencilerin aile ve öğretmenlerine yönelik projeler yürütmeyi de hedefliyor. MEÜ Özel Yetenekliler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gündoğdu, Rektör Ahmet Çamsarı’yı makamında ziyaret etti. Ziyarette Çamsarı, merkez hakkında bilgi aldı.

"Bu çocukların desteklenmesi ülkenin kalkınması için çok önemli"

Özel yetenekli çocukların dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de stratejik değere sahip olduğunu ve bilim ve teknoloji üretmede ülkelerin temel insan kaynağını oluşturduğunu belirten Çamsarı, "Bu çocukların doğru biçimde desteklenmesi ülkemizin kalkınması için büyük önem taşıyor. Mersin Üniversitesi’nin bu konuda inisiyatif alarak üzerine düşeni yapmak için çalışıyor" dedi.

"Akademik gelişimin yanı sıra duygusal ve sosyal gelişime de önem verilecek"

Gündoğdu ise 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde yapacakları çalışmalarla özel yetenekli çocukların akademik gelişmelerinin yanında duygusal-sosyal gelişimine de önem vererek yaşadıkları sorunların giderilmesine gayret edeceklerini ifade etti. Üstün zekalı çocukların yanı sıra matematik, müzik, resim gibi alanlarda özel yeteneği bulunan çocuklara da hizmet vereceklerini belirten Gündoğdu, ayrıca merkez olarak özel yeteneğin tespitine yönelik kültüre duyarlı ölçme araçlarının geliştirilmesini ve yeni bir özel yetenekli çocuk eğitimi modeli oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.