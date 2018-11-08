MEÜ'de 'Sosyoloji Günleri' etkinliği

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Sosyoloji Topluluğu tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen "Sosyoloji Günleri" etkinliği açılış töreni ile başladı.

Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, MEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet İsmail Yağcı, MEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Murat Gizgir, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Etkinliğin açılışında konuşan Yağcı, sosyolojinin toplumu anlamamız açısından çok önemli bir bilim dalı olduğu belirtti.

Toplumsal eşitsizliğin önemli sorunlardan biri olduğunu ifade eden Gizir ise, "Toplumsal eşitsizlik deyince aklımıza bireyler arasındaki eşitsizlikler geliyor. Yaşadığımız dünyada kadınlar ve erkekler, zenginler yoksullar, yerliler yabancılar, güçlüler güçsüzler gibi kıyaslamalar yapıyoruz. Özellikle haberleri izliyoruz ve cinsiyet eşitsizliğinin ülkemizde önemli bir sorun haline geldiğini görüyoruz. Bu ve bunun gibi bir çok sorunu hala yaşıyoruz" dedi.

Toplumsal eşitsizliğin ana tema olarak belirlendiği ve bu konunun farklı perspektiflerden ele alınacağı on beş farklı sunumun gerçekleştirileceği etkinlik, yarın sona erecek.