MEÜ’de tıp öğrencilerinin mezuniyet coşkusu

MEÜ Çiftlikköy Kampüsünde gerçekleştirilen tören, öğrencilerin selamlama yürüyüşüyle başladı. Amfi Tiyatrodaki törende konuşan Mersin Valisi Ali İhsan Su, Türkiye’nin muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedefinin kararlılıkla sürdüğünü belirterek, "Bu hedefe ulaşmada en önemli faktör gençler olacak"dedi.

"Çağın üzerinde modern hastane kapasitesine sahibiz"

Hekimliğin insan yaşamı ve sağlığını korumayı her şeyin üzerinde gören ve onu özveri, sabır ve fedakarlık ile hoşgörü gibi erdemlerle sergileyen kutsal bir meslek olduğunu söyleyen Vali Su, "Bu süreçte devletimiz, öğrenimlerinizi tamamladığınız üniversitelerimiz olduğu gibi, mesleğinizi icra edeceğiniz hastanelerimizi de çağın gereklerine uygun hale getirmiştir. Bugün şehir hastanelerimizle, devlet hastanelerimizle, aile sağlık merkezlerimizle, toplum sağlığı merkezlerimizle, 112 acil istasyonlarımızla, hava ambulanslarımızla hemen hemen her yönüyle çağı yakalamış, çağın üzerinde gerçekten modern bir teçhizat ve hastane kapasitesine sahip bulunuyoruz. Bunları daha da geliştirmeye devam edeceğiz. Sizler de bu modern tesislerde vatandaşlarımıza en güzel hizmeti sunacaksınız" ifadelerini kullandı.

"Her hastaya şefkatle yaklaşın"

MEÜ Rektörü Ahmet Çamsarı ise öğrencileri ve ailelerini bunca yıl emek vererek bu başarıyı elde edebildikleri için kutladı. Mesleklerine yeni başlayacak olan meslektaşlarına tavsiyelerde bulunan Çamsarı, "Hastaneler ve diğer sağlık kurumları, sadece ihtiyaç halinde gelinen ve sizden yardım bekleyen insanların başvurduğu kurumlardır. Bu nedenle size gelen her hastaya şefkatle ve merhametle yaklaşın. Unutmayın ki ağzınızdan çıkacak her kelime insanların hayatını etkileyecek düzeyde önemli olacaktır. Zaten bu da işinizin kutsallığı ve öneminin doğal getirisidir. İşiniz derken bu kelimenin hekimliği tam olarak kapsamadığının farkındayım. Çünkü sizin mesainiz olmayacak. Yaptıklarınız ve başardıklarınız asla kazancınızla ölçülemeyecek. Bazen sağlığınızı hiçe sayarak sağlık hizmeti sunacaksınız. Yani siz yeni bir meslek hayatına başlamaktan ziyade yeni bir yaşama başladınız" şeklinde konuştu.

"Hekimlik, kutsal meslek tanımını hak ediyor"

Dönem birincisi Nurdan Güzel Averbek de "Kulağa klişe bir söz gibi geliyor fakat insanı iyileştiren, insanın acılarını dindiren, beklenen yaşam süresini arttıran hekimlik mesleği, kutsal meslek tanımını çok hak ediyor. Özellikle yakın zamanda artan hekime yönelik şiddete karşı kınamanın ötesinde her meslektaşımın duyarlı olması, bu sorunu sahiplenmesi ve meslek örgütlerimizle beraber çözümler üretmek için çabalanması son derece önemlidir" dedi.

Tören, mezunların havai fişek eşliğinde havaya kep atmalarıyla son buldu.