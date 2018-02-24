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24 Şubat 2018 17:24

MEÜ’de ’Turizmde Kariyer Günleri’ etkinliği

Mersin Üniversitesi’nde (MEÜ), sektör temsilcileri ile turizm öğrencilerini buluşturan ’Turizmde Kariyer Günleri’nin 8.

MEÜ’de ’Turizmde Kariyer Günleri’ etkinliği

24 Şubat 2018 17:24

’si düzenlendi.


MEÜ Turizm Fakültesi tarafından düzenlenen etkinliğe, 33 işletmeden 98 temsilci katıldı. Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Birdir, her yıl düzenlenen bu etkinliğin, öğrencilerin iş ve staj imkanı bulmalarına ve kariyerlerini şekillendirmelerine büyük katkısı olduğunu söyledi. Birdir, “Türkiye’nin en köklü turizm okullarından birisi olan Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları ve Turizm Rehberliği bölümlerinde kayıtlı yaklaşık bin 800 öğrencisi ile aynı zamanda ülkemizin en büyük turizm fakültelerinden birisidir. Sektöre kazandırdığı yüzlerce çok değerli ve başarılı mezunu ile alanında önemli bir yere sahip fakültemizin, 8 yıldır gerçekleştirdiği ’Kariyer Günleri’ne katkısı olanlara teşekkür ederim” dedi.


Etkinliğin, turizm fakültesi öğrencilerinin kariyerleri için doğru adımlar atmalarını sağlayacağına dikkat çeken Öğr. Gör. Alper Duran ise, “İş ve staj başvurusunun yanı sıra Rehberlik Bölümü öğrencilerimiz konuklarımızın transferleriyle, Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencilerimiz ikramların servisi ile ilgilendi. Türkiye’deki en iyi otellerinin temsilcilerinin olduğu bu etkinlikte ayrıca seyahat acenteleri yer aldı” diye konuştu.


Prof. Dr. Birdir ve Öğr. Gör. Alper Duran, işletme temsilcileriyle öğrencilerin direkt görüşebildiği etkinlikle ilgili şöyle konuştu; “Bu organizasyonu Çukurova ya da Doğu Akdeniz’de bölgesel hale getirmek istiyoruz. Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi olarak, bölgemizde bulunan diğer turizm fakülteleri, turizm meslek yüksekokulları ve turizm liselerini de dahil ederek bu etkinliği bir istihdam fuarı haline getirmeyi planlıyoruz.”




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