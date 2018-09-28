MEÜ'de 'Turizmin Geleceği' kongresi

Uluslararası Turizmin Geleceği, İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi'nde yapılan kongrede, davetli konuşmacı olarak ABD'den katılan Prof. Dr. Fevzi Okumuş, Florida Orlando'da girişimcilik, yenilik ve sürdürülebilirlik örnekleri, Prof. Dr. Doğan Gürsoy ise Çin turizmi ve Türkiye perspektifi başlıklı sunumları ile katılımcıları Orlando ve Çin'deki turizm gelişmeleri hakkında bilgilendirdi.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan MEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet İsmail Yağcı, turizm sektörünün ülke ekonomisine sağladığı katkıya dikkat çekerek, "Kamu kurumları, özel sektör ve eğitim kurumları koordineli çalıştığında başarı mutlaka gelecektir" dedi.

MEÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Birdir ise turizm sektörünün önemine değinerek, turizmin dinamik ve üretken bir sektör olduğunu vurguladı. 2030 yılında dünya genelinde 2 milyardan fazla insanın turizm faaliyetleri içerisinde yer alacağını kaydeden Birdir, "Gerek Mersin gerekse tüm Türkiye olarak biz de bu sayıdan payımızı almalıyız. Yapacak çok işimiz var. Turizmin geleceğinin tartışılacağı bu kongrenin de bu amaca hizmet edeceğini umuyor, kongrenin hazırlanmasında ve yürütülmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarıma, kurumlara ve sektör temsilcilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.