MEÜ'de 'Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu'

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Eğitim Fakültesi ile Eğitim Kültür ve Birliktelik Derneği işbirliğinde düzenlenen '1. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu' açılışı gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Ahmet Çamsarı Konferans Salonunda yapılan açılış töreninde, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Türk ve dünya tarihi hakkında bilgiler verdi. Tarih yazımının öneminden bahseden Turan, "Tarihte olayların önemli olup olmadığı sonucuna, olayların etkilerini gördükten sonra karar veririz. Tarihin matematiği bu kadar basittir" dedi.

"Sürdürülebilir kalkınma için değişime ayak uydurulmalı"

Sempozyum düzenleme kurulu adına konuşan Rektör Danışmanı Murat Yakar, sürdürülebilir kalkınmayı sağlayabilmek için toplumların bilim ve teknoloji çağının gereksinimleri olan bilimsel değişime aynı hızla ayak uydurmaları gerektiğini belirterek, "Bu sebeple toplumu oluşturan bireylerin yaşadıkları çevreyi bilimsel ve teknolojik olarak anlayabilecek, yorumlayabilecek ve çıkarımlarda bulunarak harekete geçebilecek kapasite ve algılama yeteneğine sahip olmaları önemlidir. Bu kapsamda sempozyumumuzun amacı akademik çalışmaların disiplinler arası bir yaklaşım olan paydaşlarını sağlayarak gerek Türkiye gerekse dünya çapında yapılan çalışmaların bilimsel bir ortamda değerlendirilmesine imkan tanımaktadır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından davetlilere plaket taktim edilirken, sempozyumun 15 Eylül tarihine kadar çeşitli etkinliklerle devam edeceği bildirildi.