MEÜ’den Anamur’a Avrupa Birliği projesi desteği

Mersin Üniversitesi’nin desteklediği ve 150 bin Euro bütçeye sahip olan proje ile Anamur Ticaret ve Sanayi Odası ve Yunanistan’ın Grevena Kenti Ticaret Odası arasında işbirliğinin artırılması, karşılıklı ticaretin geliştirilmesi amaçlanıyor. Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ferudun Torunoğlu ve Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmaz MEÜ Rektörü Ahmet Çamsarı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Torunoğlu, "Dünya Bankası kaynaklı bir projenin şimdilik bir ön çalışmasını yaptık. Bu kişisel bir başarı değil. Üniversitemiz, STK ve oda ortak çalışmasıdır. Rektörümüz Anamur’a güveniyor. Bu projede bize öncülük verilmesinden dolayı şahsım, meclis başkanım ve odam adına teşekkür ve şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

"Proje kente ve ülkeye ekonomik katkı sağlayacak"

Çamsarı ise Mersin Üniversitesi’nin bilgi birikimi ve deneyimiyle Mersin ve çevresine katkı sağlayacak projelere imza attığını belirterek, "150 bin Euro bütçesi bulunan bu projenin hem Anamur’a hem de ülkemize ekonomik olarak olumlu yansımaları olacağını düşünüyorum. Kentimize, ülkemize ve milletimize yarar sağlayacak, ekonomik büyümemize katkı sunacak her projede Mersin Üniversitesi tüm birimleriyle var gücüyle çalışmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Proje hakkında bilgi sunan Öğretim Görevlisi Mesut Salih Uzman da doğrusal ekonomiden dairesel ekonomiye geçiş sürecinde iş dünyasının ağ kurmasında büyük öneme sahip projenin sadece iki kent ile sınırlı kalmayacağını, AB bünyesindeki diğer ülkelerle de bağlantı kurulması noktasında Mersin Üniversitesinin koordinatörlük görevi ile akademik desteğinin 15 ay boyunca devam edeceğini belirtti.