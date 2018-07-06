MEÜ’den eski hastane binası açıklaması

Konuyla ilgili MEÜ Rektörlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, 5 Temmuz 2018 tarihinde sosyal medyada yayınlanan bir videoda, Mersin Üniversitesi ve Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı ile ilgili asılsız iddialara yer verildiği belirtildi.

Mersin Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi eski binası ile ilgili sansasyonel ifadeler kullanılarak üniversite ve Rektör Çamsarı’nın zan altında bırakıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi; "Konunun kaynağı tam olarak araştırılmadan etik dışı davranışla ve ‘çamur at izi kalsın’ mantığı ile hazırlanan bu videoda, üniversitemiz ve rektörümüz hakkında söylenenler tamamen gerçek dışıdır. Bahsi geçen yer ile ilgili 21 Şubat 2017 tarihinden itibaren üniversitemiz tarafından ilgili kurumlarla yazışmalar yapılmaya başlanmıştır. Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından 17 Ekim 2017 tarihinde kurumumuza gönderilen yazıda, ’Mersin ili Akdeniz ilçesi İhsaniye Mahallesi’nde bulunan 536 ada, 497 parsel numaralı ve 10 bin 589 metrekare yüzölçümlü taşınmazın, Mersin Üniversitesi adına olan tahsisinin kaldırılması Bakanlık Makamının 16 Ekim 2017 tarihli oluru ile uygun görülmüştür’ denilmektedir. Maliye Bakanlığı tarafından binanın Mersin Üniversitesi’ne tahsisi kaldırıldığından kurumumuzca yapılacak bir işlem olmadığı kamuoyuna saygı ile duyurulur."