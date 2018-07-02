12 kişilik ekip, ilk önce Berdan içmesuyu arıtma tesisini ziyaret ettiler. Burada MESKİ yetkililerinden bilgi alan grup, daha sonra hamsuyun geldiği Berdan Baraj gölünde incelemelerde bulundu. MEÜ Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Caferi Tayyar Şaşmaz, "Anabilim dalı öğretim üyeleri ve asistanlarımızla beraber MESKİ Berdan içmesuyu arıtma tesislerini inceleme fırsatımız oldu. Berdan içmesuyu arıtma tesisine eğitim amaçlı bir gezi düzenledik. Bu gezideki amacımız halk sağlığı açısından hayati öneme sahip olan içme ve kullanma suyunun nasıl temin edildiğini, nasıl içilebilir hale geldiğini yerinde görmek ve incelemekti. Buradaki izlenimlerimiz sonrasında MESKİ berdan içmesuyu arıtma tesisinde Berdan Barajından alınan suyun her aşamasını inceledik. Suyun son noktaya ulaşana kadar büyük bir titizlikle işlenip, içilebilir hale getirildiğini gözlemlemiş olduk. Bu hizmetleri sunan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’a çok teşekkür ediyoruz. Mersinde yaşayan herkes gönül rahatlığıyla musluklarından akan suyu güvenle içebilir ve kullanabilir" diye konuştu.

Ardından grup, Karaduvar atıksu arıtma tesisini ziyaret etti. Tesis yetkilileri tarafından heyete, tesiste yapılan iş ve işlemler hakkında bilgi verildi.

Geziden oldukça memnun kalan öğretim görevlileri ve asistanları, "Karaduvar Atıksu Arıtma tesisi hakkında son derce önemli bilgi sahibi olduk. Ayrıca tesisin elektrik ihtiyacının büyük kısmının tesisteki işlemler sonucu oluşan arıtma çamurunun değerlendirilerek üretilen yeşil enerji ile karşılanması, bu sayede fosil yakıt tüketiminin ve karbon salınımının da azaltılması, ayrıca Türkiye’de ilk solar kurutma ünitesinin söz konusu tesiste olması dikkatimizi çekti. Bunun yanı sıra tesisin çıkış suyu kirlilik yükünün de çok düşük olması özellikle Akdeniz kıyılarının temizliği açısından büyük önem taşımaktadır. Tesis hakkında aldığımız bilgiler ve tesisin yerinde görülmesi bizler için çok faydalı oldu” şeklinde konuştular.