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18 Mayıs 2018 11:59

MEÜ’nün spordaki başarısı

Mersin Üniversitesi sporcuları, farklı spor dallarında katıldıkları Türkiye şampiyonalarında takım olarak 1 Türkiye ikinciliği, bireysel olarak da 12 madalya kazandı.

MEÜ’nün spordaki başarısı

18 Mayıs 2018 11:59


Bu kapsamda, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Koç Spor Fest Üniversiteler Büyük Final Cimnastik Türkiye Şampiyonası’nda katılan MEÜ Step takımı şampiyonada 2’nci oldu.


Türkiye Koç Fest Üniversitelerarası Atletizm Şampiyonası’nda ise MEÜ sporcuları, 3 birincilik, 1 ikincilik, 1 üçüncülük ve 2 dördüncülük madalyası alarak Mersin’e döndü.


Türkiye Muay Thai Federasyonu tarafından Antalya’da düzenlenen 10. Üniversiteler Arası Muay Thai Türkiye Şampiyonası’nda da MEÜ öğrencileri başarılarıyla göz doldurdu. Öğrenciler şampiyonada, 1 şampiyonluk ve 3 ikincilik elde etti.


Türkiye Güreş Federasyonu ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu işbirliğinde düzenlenen Türkiye Üniversitelerarası Güreş Şampiyonası’nda Esin Tiken Türkiye 3‘üncüsü olarak MEÜ’ye bronz madalya kazandırmayı başardı.




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