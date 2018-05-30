Mezarlık kavşağı 13 Haziran’da, Liman-Hal kavşağı Temmuz’da açılıyor

Elvan, "Liman-Hal kavşağındaki çalışmaların bitmesiyle ilk etapta 7.7 kilometrelik yol 8 şeride çıkmış olacak. İnşallah Temmuz ayında buranın yapımını bitireceğiz. Mezarlık kavşağını da 13 Haziran’da açacağız" dedi.

Bakan Elvan, birlikte Mersin Valisi Ali İhsan Su ve bazı il protokolü ile birlikte kavşaklarda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Elvan, son durumla ilgili basın mensuplarına bilgi verdi. Liman-Hal kavşağına devasa bir köprü yaptıklarını dile getiren Elvan, "Liman ve hal bölgesini önemli ölçüde rahatlatacak olan çok önemli bir köprülü kavşağı bitirmek üzereyiz. Burayla birlikte Bekirde ve Kazanlı kavşaklarıyla birlikte 4 tane büyük köprülü kavşak tamamlanmış olacak. Biz tabi buranın seçim öncesi tamamlanmasını arzu ediyorduk ama maalesef Temmuz ayında tamamlanması bekleniyor. Arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Yüzden 95 oranında köprülü kavşağımız tamamlandı. Devasa büyük bir proje. İnşallah önümüzdeki ayın sonu itibarıyla köprüyü bir bütün olarak tamamıyla vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Sadece bu bölgedeki köprünün uzunluğu bin metre civarında. Yine Bekirde ve Kazanlı’da kavşaklarımız olacak. Aşağı yukarı buradan Kazanlı’ya kadar olan 7.7 kilometrelik kısım 8 şeride çıkarmış olacağız ve bu 8 şeritlik kesimde de hiçbir trafik ışığıyla karşılaşılmadan doğrudan ulaşma imkanına kavuşacağız. Toplam Mersin-Adana D-400 karayolu olan 67 kilometreden geriye kalan kısmını da 8 şeride çıkaracağız" şeklinde konuştu.

"Mezarlık kavşağını 13 Haziran’da açacağız"

Akbelen Bulvarında devam eden çalışmalarla ilgili de bilgi veren Elvan, "Bu Mezarlık kavşağı ve Akbelen bulvarı özellikle yaz aylarında trafiği oldukça yoğun olan bir yolumuz. İnşallah bu 2 katlı köprülü kavşakla bu sorunu tamamıyla ortadan kaldıracağız ve otobana bağlantıyı çok rahat bir hale getirmiş olacağız. Bu sıradan bir kavşak değil. Son derece kompleks ve oldukça kapsamlı bir kavşak. Burası 2 katlı ve aynı zamanda bu kavşak içerisinde 140 metrelik de bir tünelimiz var. Artık sona doğru geliyoruz. İnşallah 13 Haziran’da köprülü kavşağımızın açılışını gerçekleştireceğiz. Karayolları Genel Müdürlüğümüze, bölge müdürlüğümüze ve yüklenici firmaya çok teşekkür ediyorum. Oldukça zor bir bölge ve son derece kompleks bir kavşak. Bunun altından kalktılar. Güzel bir proje oldu. İnşallah bu köprülü kavşağı bitirdikten sonra ikincisine de hemen başlayacağız. Diğer taraftan yine Karayolları Genel Müdürlüğümüzün bir başka önemli projesi Erdemli kavşağında bir köprülü kavşak yapıyoruz. Bunu da inşallah ayın 13’ü itibarıyla tamamlamış olacağız. Bu 2 kavşağımızı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Diğer karayolları yatırımlarımız devam ediyor. Özellikle Mersin’de ulaşımın en öncelikli sorunlardan biri olduğunu biliyoruz. Bizde bu doğrultuda ulaşım yatırımlarına öncelik verdik. Bir anlamda şehir merkezin de bir nebze rahatlaması anlamında bazı yatırımlar yapmaya başladık. Örneğin bu bulvar Büyükşehir Belediyesi ağında olmasına rağmen biz Karayolları Genel Müdürlüğü’nün ağına aldık ve burada bu çalışmayı gerçekleştiriyoruz. 75 milyon lira sadece bu kavşağın bir yapım bedeli var. İnşallah hızla diğer çalışmalarımızı da sürdüreceğiz" diye konuştu.