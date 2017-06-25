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25 Haziran 2017 13:47

Mezarlık ziyaretine gelenlerin kucakları çiçeklerle doldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi Mersin genelinde mezarlık ziyaretlerini gerçekleştiren vatandaşlara çiçek, su, lokum, kolonya ve bayram şekeri dağıttı.

Mezarlık ziyaretine gelenlerin kucakları çiçeklerle doldu

25 Haziran 2017 13:47


Mersin Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı dolayısıyla arife günü mezarlıklara ziyarete gelen Mersinlilere, kaybettikleri yakınlarının mezarlarına dikmeleri için Begonya, Horoz İbiği ve Vinka türü çiçeklerden yaklaşık 100 bin adet dağıttı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından mezarlık girişlerinde kurulan stantlarda dağıtılan çiçek fidelerini alan vatandaşlar, yakınlarının kabirlerine ektiler. Mersin’de Anneler Günü, Babalar Günü, Ramazan ve Kurban Bayramlarında geleneksel olarak kabir ziyaretine gelenlere çiçek dağıtımı yapan Büyükşehir Belediyesi, bu bayramda da geleneği sürdürdü. On binlerce çiçek Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Mersin’deki mezarlık girişlerinde vatandaşlara verildi. Mezarlık girişindeki stantlardan dağıtılan çiçeklerden alan vatandaşlar bu hizmetin kendilerini çok mutlu ettiğini ve çok güzel bir uygulama olduğunu dile getirerek, Başkan Kocamaz’a bu hizmetinden dolayı teşekkürlerini ilettiler.


Arife günü mezarlıklarda böyle bir hizmetin verilmesinin çok düşünceli bir davranış olduğunu söyleyen vatandaş Hülya Yılmazcı. “Gerçekten çok düşünceli bir davranış. Helal olsun. Tebrik ediyorum. Böyle güzellikleri sunduğu için Burhanettin Başkan’a minnettarız. Ölmüşlerimizin ruhu şad olsun. Bu hizmetle onları da memnun etti. Allah razı olsun. Gerçekten çok sevindim” dedi.


Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği çiçek dağıtımı bayram sonuna kadar devam ederken, aynı zamanda Ramazan Bayramı boyunca mezarlık ziyaretini yapmakta zorlanan yaşlı, engelli ve hamile vatandaşlar golf aracı hizmeti ile mezarlık ziyaretlerini rahat bir biçimde gerçekleştirebilecekler.




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